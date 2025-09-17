Doppio rifiuto, il Milan blocca le partenze: la decisione è definitiva

Trapela un’indiscrezione riguardante una scelta netta fatta dalla società rossonera su due calciatori: ecco di cosa si tratta.

Il Milan ha iniziato il campionato con una sconfitta e due vittorie nelle prime tre giornate, quinti posto in classifica a -3 dalla coppia Napoli-Juventus. La prossima partita sarà sull’ostico campo dell’Udinese, che precede i rossoneri di un punto dopo un buon avvio.

In Friuli non ci sarà Mike Maignan, che nella partita contro il Bologna a San Siro ha accusato un infortunio muscolare al polpaccio destro. Nessuna lesione, solo un risentimento, però a Udine non ci sarà. In porta come titolare ci dovrebbe essere Pietro Terracciano, arrivato in estate dalla Fiorentina dopo la cessione di Marco Sportiello all’Atalanta. Il 35enne campano cercherà di farsi trovare pronto e di non commettere errori.

Milan, due giovani stoppati: cosa è successo

Ci sono tifosi che vorrebbero vedere titolare Lorenzo Torriani, 20enne portiere cresciuto nel settore giovanile che si è ben comportato quando è stato impiegato nelle amichevoli estive. Aveva già impressionato lo scorso anno e ha fatto sempre bene quando ha giocato con la Prima Squadra, anche se è relegato al ruolo di terzo portiere. Nel weekend è stato impiegato dal primo minuto nel Milan Futuro, vincente 2-1 contro il Pavia in Serie D.

Difficilmente Allegri lancerà Torriani come titolare contro l’Udinese, però non è escluso che possa dargli spazio nella successiva partita di Coppa Italia contro il Lecce. Martedì 23 settembre i rossoneri giocheranno a San Siro il match valido per il Sedicesimi della competizione nazionale. Potrebbe essere l’occasione di vederlo all’opera dal primo minuto. Vedremo se l’allenatore deciderà di dargli una chance o se preferirà affidarsi a un estremo difensore esperto come Terracciano.

Intanto, La Gazzetta dello Sport rivela che il Milan non manderà né Torriani né Davide Bartesaghi a disputare il Mondiale Under 20 con l’Italia. Come altri club, anche quello rossonero ha deciso di non dare la propria disponibilità alla FIGC. I due calciatori resteranno agli ordini di Allegri e non partiranno per la competizione che si giocherà in Cile dal 27 settembre e che terminerà con la finale del 19 ottobre.

Anche se si tratta di un torneo organizzato dalla FIFA, i club non sono obbligati a concedere i propri ragazzi alle rispettive nazionali. Questo è motivato dal fatto che si svolge in piena stagione e non in una finestra internazionale dedicata a queste competizioni.

Quello del Milan non è l’unico caso in Italia. L’Inter, ad esempio, ha scelto di non concedere Pio Esposito. A rischio anche la presenza di Francesco Camarda, in prestito dal Milan al Lecce. L’Italia Under 20 affronterà Argentina, Australia e Cuba nella fase a gironi del Mondiale.