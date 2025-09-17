Milan e Inter, si avvicina il nuovo stadio a San Siro: l’annuncio ufficiale

Il club rossonero e quello nerazzurro ricevono una notizia importante sul progetto del nuovo impianto sportivo a Milano.

Il mese di settembre è decisivo per il progetto stadio di Milan e Inter a San Siro. In questo periodo le due società attendono di avere i via libera necessari per acquisire le aree e per poter iniziare i lavori. Tutto va fatto entro il 10 novembre, data nella quale scatta il vincolo che impedirebbe di demolire il secondo anello del Giuseppe Meazza.

Com’è noto, il progetto prevede sia la costruzione di un nuovo impianto sportivo sia la successiva demolizione della Scala del Calcio. In questi giorni è stato annunciato l’accordo tra i club e il Comune di Milano per quanto riguarda la vendita del Giuseppe Meazza e delle aree circostanti. Palazzo Marino metterà 22 milioni di euro e non 36 dei costi di demolizione e rifunzionalizzazione dell’attuale stadio milanese.

Nuovo San Siro: passi avanti per Milan e Inter

Aver raggiunto un’intesa sulle cifre era un passaggio chiave, però ne servono anche altri per arrivare alla meta. Oggi è arrivato il via libera della Giunta comunale sulla delibera che prevede la vendita del Giuseppe Meazza e delle aree circostanti ai club. Lo ha annunciato la vicesindaca Anna Scavuzzo, che sta seguendo in prima persona la materia dopo le dimissioni dell’assessore Giancarlo Tancredi.

Non è finita. Adesso il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell’aula del Consiglio comunale la prossima settimana. Il sindaco Sala non ha una maggioranza compatta sul tema stadio, però qualche voto a favore potrebbe arrivare anche dall’opposizione. All’interno della Giunta c’è stato un unico voto sfavorevole, quello dell’assessora Elena Grandi, che ha la delega all’Ambiente e al Verde ed è espressione di Europa Verde. Nessuna sorpresa.

Milan e Inter sperano di ricevere l’ok anche dal Consiglio, trapela fiducia in questo momento. Il progetto stadio è fondamentale per il loro futuro, ma è anche un’occasione per riqualificare un quartiere come quello di San Siro. C’è chi parla di “speculazione”, però bisognerebbe studiare bene tutto quello che c’è in ballo. Forse c’era più speculazione in altri progetti realizzati a Milano, ma magari quelli andavano bene…