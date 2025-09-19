Milan, quando tornano Maignan e Leao: l’annuncio di Allegri

L’allenatore rossonero ha parlato delle condizioni dei due titolarissimi della squadra: fissate le date dei rientri.

Sabato sera il Milan affronta l’Udinese in una partita che nasconde non poche insidie. I friulani sono avversari spesso ostici, soprattutto sul loro campo. Nelle prime 3 giornate di questa Serie A 2025/2026 hanno accumulato 1 punto in più rispetto ai rossoneri, quindi vivono un buon momento e venderanno cara la pelle per fare un risultato positivo al Bluenergy Stadium.

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha dichiarato che quello a Udine sarà un test molto importante. Ne ha parlato alla squadra e si aspetta una prestazione di alto livello, oltre alla vittoria. Dare seguito ai successi contro Lecce e Bologna è un obiettivo a cui l’allenatore toscano tiene molto.

Verso Udinese-Milan: come stanno Maignan e Leao

Allegri per Udinese-Milan ha recuperato Strahinja Pavlovic, uscito dopo contro il Bologna per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Da capire se giocherà il serbo oppure se ci sarà spazio per Koni De Winter, che aveva fatto bene da subentrato domenica scorsa a San Siro.

Non saranno della partita né Mike Maignan né Rafael Leao. Sulle condizioni del portiere francese, anche lui infortunato contro il Bologna, il mister si è così espresso: “È a posto, è sereno. Credo che martedì sarà in porta contro il Lecce“.

Per quanto concerne il numero 10 rossonero, Allegri ha spiegato che il rientro è più lontano rispetto al caso di Maignan: “Leao sta procedendo bene. Speriamo di averlo durante la settimana prossima per cercare di averlo contro il Napoli. È fermo da tanto, dovremo valutare“. Si punta ad averlo convocabile per Milan-Napoli di domenica 28 settembre, però non è ancora qualcosa di certo. Serve attendere la prossima settimana.

Sul rientro di Mike c’è abbastanza tranquillità, infatti Allegri è apparso fiducioso di poterlo schierare in Coppa Italia contro il Lecce. Il risentimento muscolare al polpaccio destro è sostanzialmente archiviato, però per evitare rischi non necessari è meglio lasciare il portiere a riposo. In Udinese-Milan ci sarà Pietro Terracciano come titolare della porta rossonera, mentre Lorenzo Torriani sarà il suo vice.

Tornando a Leao, il suo infortunio al polpaccio destro è datato 17 agosto. Il club non aveva fatto trapelare una particolare preoccupazione, si pensava che almeno dopo la sosta sarebbe tornato. Invece, ha saltato il Bologna e salterà anche l’Udinese, oltre al Lecce. Speriamo di rivederlo per Milan-Napoli.