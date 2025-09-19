Nuovo capitano in Udinese-Milan, la conferma: “Al 99% sarà lui”

Il portiere francese non sarà convocato per la trasferta a Udine, dove mancherà anche Leao: Allegri ha annunciato chi dovrebbe indossare la fascia.

Massimiliano Allegri è stato molto chiaro nella conferenza stampa a Milanello: la partita Udinese-Milan è un test molto importante. Anche se si tratta solo della quarta giornata della Serie A 2025/2026, ritiene che sia già uno snodo importante di questo inizio di stagione. Vincere il terzo match consecutivo in campionato è fondamentale per l’allenatore toscano, che nelle successive giornate se la vedrà contro Napoli, Juventus e Fiorentina.

Purtroppo, a Udine non potrà contare né su Mike Maignan né su Rafael Leao. Il portiere dovrebbe tornare per Milan-Lecce di Coppa Italia in programma martedì prossimo. Invece, il portoghese potrebbe rientrare per Milan-Napoli di domenica 28 settembre. Non è ancora sicuro che ce la possa fare, però la speranza è che possa essere convocabile per il big match a San Siro contro i campioni d’Italia in carica.

Udinese-Milan: chi sarà il capitano rossonero?

Allegri nella conferenza stampa di presentazione era stato chiaro per quanto riguarda la fascia di capitano: Maignan è il capitano, Leao è il vice. Considerando che entrambi saranno assenti a Udine, l’allenatore toscano dovrà fare una scelta diversa.

Interpellato sull’argomento alla vigilia di Udinese-Milan, ha così risposto: “Al 99% è Gabbia il capitano. Così avete scoperto uno che gioca“. Nessuna particolare sorpresa. Matteo Gabbia è cresciuto nel settore giovanile rossonero ed è sicuramente uno dei giocatori con più leadership nella squadra. Più volte è stato mandato davanti alle tv dopo le partite e ha dimostrato tutta la sua maturità nel commentare quanto successo. Merita certamente di poter indossare la fascia di capitano.