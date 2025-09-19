Udinese-Milan: probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Serie A, Udinese-Milan: le probabili formazioni di Runjaic e Allegri, le info dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dopo le vittorie contro Lecce e Bologna, il Milan va a caccia del tris contro l’Udinese. Al Bluenergy Stadium si preannuncia un match impegnativo. La squadra friulana ha iniziato bene il campionato: 7 punti in 3 partite, è davanti ai rossoneri di 1.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia ha mandato un messaggio chiaro alla squadra: “Sarà un test molto importante, i ragazzi lo sanno. Ne abbiamo parlato, bisogna dare continuità alle due vittorie fatte. Non è che dopo aver vinto due partite siamo diventati tutti bravi e belli. Abbiamo dei difetti e dobbiamo lavorare. La cosa più importante è che sabato alle 20:45 la squadra accenda l’interruttore, altrimenti ci facciamo del male.Durante la stagione ci sono quattro partite che sono degli snodi importanti, quella di domani è la prima. Va affrontata con serietà e senso di responsabilità, facendo una prestazione di grande compattezza e grande tecnica”.

Udinese-Milan: gli schieramenti e le info tv-streaming

L’Udinese è un’avversaria ostica e Allegri ne è consapevole, si aspetta una prestazione di alto livello da parte del Milan. Non sarà in panchina a causa dell’espulsione rimediata contro il Bologna, però l’allenatore toscano sarà in tribuna a Udine sperando di vedere una bella partita dei suoi calciatori, con i quali ha provato a toccare le corde giuste durante la settimana.

Allegri ha confermato che né Mike Maignan né Rafael Leao sono convocabili per Udinese-Milan. In porta giocherà Pietro Terracciano, arrivato dalla Fiorentina nella scorsa finestra estiva del calciomercato. In difesa agiranno nuovamente Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, recuperato completamente negli ultimi giorni. Salvo sorprese, sarà il sebo e non Koni De Winter ad agire sul centrosinistra.

A centrocampo non ci sono dubbi sulle presenze di Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñan sulle fasce. Invece, come interni sembra certa la conferma del trio Fofana-Modric-Rabiot. In attacco rivedremo dal primo minuto Christian Pulisic, partito dalla panchina in Milan-Bologna. Al suo fianco Santiago Gimenez, che dopo due gol sbagliati nella scorsa partita ha incassato di nuovo la fiducia di Allegri ed è determinato a riscattarsi. Non ha ancora segnato in questa stagione e intende sbloccarsi a Udine.

SERIE A, UDINESE-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola (Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara (Zemura); Bravo, Davis.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

La partita della quarta giornata della Serie A 2025/2026 sarà trasmessa in diretta TV-streaming sia da Sky Sport sia da DAZN. A disposizione anche i servizi Sky Go e NOW.