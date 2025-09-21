Via in prestito, il Milan ci pensa: possibile cessione a gennaio

A gennaio potrebbe esserci qualche novità nella squadra di Allegri, verrà valutata la cessione di un calciatore se non troverà spazio.

Nel finale dell’ultima finestra estiva del calciomercato il Milan ha cercato di ingaggiare un difensore centrale di esperienza e non ci è riuscito. Ci ha provato con Manuel Akanji prima e con Joe Gomez poi, però per ragioni diverse nessuno dei due è arrivato alla corte di Massimiliano Allegri. Un sondaggio era stato fatto anche per Thilo Kehrer, poi rimasto al Monaco.

Sfumati tutti gli obiettivi primari, la società rossonera ha deciso di investire sul 19enne David Odogu, arrivato dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro (bonus inclusi). Il giovane tedesco era poco conosciuto in Italia, quindi ha sorpreso non poco quando il Diavolo lo ha acquistato. Un profilo totalmente diverso da quello inizialmente cercato, dato che l’obiettivo era comprare un difensore centrale esperto.

Milan, il nuovo arrivato via in prestito?

Finora Odogu non ha avuto l’occasione di debuttare, Massimiliano Allegri si è sempre affidato al trio Tomori-Gabbia-Pavlovic e il primo ricambio è stato De Winter, subentrato sia contro il Bologna sia contro l’Udinese. L’ex Wolfsburg dovrà attendere il suo momento.

Anche se in Italia il suo nome non era particolarmente noto, in patria Odogu è considerato un giovane promettente. I piani del Wolfsburg erano quelli di puntarci, poi l’ingresso in scena del Milan ha cambiato tutto. Diversi tifosi della squadra tedesca hanno manifestato il loro dispiacere sui social network per la cessione.

Vedremo se Odogu nei prossimi mesi avrà l’occasione di dimostrare che il club rossonero ha fatto bene a fare un investimento su di lui. Allegri non è un allenatore che ha paura di inserire i giovani, quando li vede pronti per giocare. Il 19enne tedesco è arrivato da tre settimane ed è in una fase di ambientamento, com’è normale che sia.

Se a gennaio dovesse aver collezionato pochi minuti, il Milan potrebbe pensare a una cessione in prestito per consentirgli di giocare maggiormente. Oggi è un discorso prematuro, però si tratta di uno scenario che potrebbe effettivamente verificarsi. La società rossonera non ha smesso di pensare all’ingaggio di un difensore centrale esperto, potrebbe prenderne uno nella sessione invernale del calciomercato, se ci sarà una buona occasione.