Boniface diventa un caso, Werder preoccupato: cosa sta succedendo

L’attaccante nigeriano, vicinissimo al club rossonero l’estate scorsa, sta facendo discutere: ecco cosa sta succedendo.

Il Milan è stato a un passo dall’ingaggio di Victor Boniface nel corso dell’ultimo calciomercato estivo. Come tutti ricorderanno, l’accordo tra i club era stato raggiunto e il giocatore era arrivato in Italia per svolgere le consuete visite mediche. Una volta affrontate, la dirigenza rossonera ha comunque richiesto un consulto a un ortopedico, per capire bene le condizioni del ginocchio destro, dato che per due volte si è rotto il legamento crociato anteriore.

La situazione non ha convinto il Milan, che ha preferito ritirarsi dall’affare e restituire il centravanti nigeriano al Bayer Leverkusen. L’operazione in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (24-25 milioni di euro) è saltata. Il calciatore è rientrato in Germania e ci è rimasto, anche se ha comunque cambiato maglia. Infatti, è stato ceduto in prestito al Werder Brema. Finora 2 presenze e 0 gol in stagione.

Boniface, i post fanno discutere in Germania

Horst Steffen, allenatore del Werder Brema, lo ha criticato dopo la prestazione non brillante nel match di Bundesliga contro il Friburgo: “Per i miei gusti ha vagato troppo per il campo. Deve essere un punto di riferimento al centro. Non si è mosso come vorrei“. Ma non è tutto.

Boniface sta facendo parlare di sé per alcuni pensieri un po’ strani pubblicati sul suo profilo Snapchat. Si va da “La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota” a “Se sprechi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vanno bene”.

Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Werder Brema intende chiedergli spiegazioni. Pubblicamente né lui né il club intende rilasciare dichiarazioni sulla situazione, verrà affrontata privatamente. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni. In questo momento, Boniface deve essere concentrato soprattutto sul campo, sul dare alla sua nuova squadra il contributo necessario per disputare una buona stagione.

Nell’ambiente Milan nessuno rimpiange particolarmente il suo mancato arrivo, anche se bisognerà vedere se Santi Gimenez si rivelerà all’altezza delle aspettative. Si è appena sbloccato nel match di Coppa Italia contro il Lecce e ora deve cercare di confermarsi nella sfida di Serie A contro il Napoli in programma domenica e che precederà un altro classifico del campionato italiano, Juventus-Milan.