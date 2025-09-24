Rientro Leao, i milanisti esultano: finalmente l’annuncio tanto atteso

Si avvicina il rientro del calciatore portoghese, infortunatosi il 17 agosto: ne ha parlato Landucci dopo Milan-Lecce.

I tempi di recupero di Rafael Leao sono stati più lunghi di quelli immaginati inizialmente. Sembrava che dovesse tornare subito dopo la sosta nazionali, invece ha saltato anche le partite contro Bologna, Udinese e Lecce. Tornerà domenica per Milan-Napoli?

Dopo l’infortunio patito il 17 agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Bari, il club aveva fatto sapere che si trattava di una elongazione del polpaccio destro. Sicura l’assenza nella prima partita di campionato contro la Cremonese, ma con qualche speranza di averlo disponibile per quella successiva contro il Lecce. Invece, è emerso un problema muscolare un po più serio (lesione di primo grado?) e non è un caso che oltre un mese dopo l’infortunio non ci sia stato ancora il rientro del numero 10 rossonero.

Rafael Leao convocato per Milan-Napoli?

Ovviamente, in casa Milan non hanno voluto prendere alcun rischio e non hanno forzato il ritorno in campo del giocatore. È troppo importante per Massimiliano Allegri e per la squadra, quindi il rientro ci sarà solo quando la guarigione sarà completa.

Forse, il momento si sta avvicinando. Marco Landucci, vice di Allegri che ha guidato il Milan anche contro il Lecce in Coppa Italia, si è così espresso in conferenza stampa: “Credo che giovedì Leao sarà con noi in gruppo. Sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica“.

Ci sono buone possibilità che il portoghese torni a lavorare con i compagni nella giornata di domani, per poi essere convocato per Milan-Napoli. Probabile che, in caso di convocazione, comunque Rafa parta dalla panchina. Non gioca da oltre un mese, quindi è facile ipotizzare che Allegri non lo butterebbe subito in campo se dovesse essere disponibile per il big match di Serie A.

Riavere Leao è fondamentale per un Milan che sta già facendo bene, ma che ha comunque bisogno del suo numero 10 per alzare ulteriormente il livello. Sarà interessante vedere che scelte farà Allegri in attacco nel momento in cui avrà tutti a disposizione. Probabile che il tandem offensivo nel suo 3-5-2 sarà composto proprio da Rafa e da Christian Pulisic, uno che ha iniziato forte la stagione e che è difficile tenere in panchina.

A rischio la titolarità di Santiago Gimenez, che in Milan-Lecce si è sbloccato e probabilmente ha ritrovato anche un po’ di fiducia. Lui e il nuovo arrivato Christopher Nkunku possono comunque essere armi importanti da usare a partita in corso.