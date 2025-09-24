Santi Gimenez, la confessione dopo Milan-Lecce: “Non ci ho mai pensato…”

L’attaccante messicano ha ribadito qualcosa di importante dopo l’ultima partita giocata dalla squadra rossonera.

Era il 29 agosto quando Igli Tare nel pre-partita di Lecce-Milan di Serie A ammetteva l’esistenza di una trattativa con la Roma per lo scambio Gimenez-Dovbyk. Quasi un mese dopo proprio contro il Lecce, ma stavolta in Coppa Italia, l’ex Feyenoord ha trovato il primo gol ufficiale in questa stagione 2025/2026.

Non sono state settimane facili per lui, messo in discussione dalla dirigenza e dall’allenatore, che hanno seriamente pensato di sostituirlo con un altro centravanti. Nonostante sia venuta a mancare un po’ di fiducia nei suoi confronti, il nazionale messicano ha continuato a lavorare duramente per dimostrare di meritare la maglia rossonera. Forse, non è sempre entrato in campo con la tranquillità necessaria e questo fattore lo ha portato a sbagliare qualche gol di troppo.

Anche martedì sera a San Siro ha sbagliato almeno una grossa occasione prima di mettere il pallone in rete sul cross perfetto di Davide Bartesaghi. Un gol che voleva fortemente e che era importante segnare prima di partite difficili come le prossime contro Napoli e Juventus, con Rafa Leao che sta recuperando e che dovrebbe essere convocato contro i campioni d’Italia in carica.

Cos’ha detto Gimenez dopo Milan-Lecce

In attesa di sbloccarsi anche in questa Serie A, Gimenez si è tolto un peso di dosso e guarda con più fiducia al futuro. Il gol ritrovato gli dà ancora più carica.

Intervistato da Sportmediaset dopo Milan-Lecce, l’ex bomber del Feyenoord ha ribadito la sua soddisfazione nell’indossare la maglia rossonera: “Da bambino sognavo di giocare qui al Milan. Volevo restare, e grazie a Dio sono qui e gioco per la squadra dei miei sogni. Fin dal primo secondo, non ho mai pensato di lasciare questa squadra“.

Il trasferimento al Milan ha rappresentato un sogno per El Bebote, che dopo i cinque mesi della scorsa stagione voleva viverselo pienamente in questa. Prima di un eventuale futuro addio, intende giocarsi le sue carte e dimostrare il suo valore. Segnare tanti gol è la ricetta per tenersi la maglia che sognava fin da piccolo. Anche se Allegri avrebbe voluto un attaccante con caratteristiche diverse, ha accantonato quel suo pensiero e intende valorizzare al meglio chi ha a disposizione. Vedremo se Santi si rivelerà un goleador in questa annata.