Milan, le nuove regole a Milanello imposte da Allegri: è cambiato tutto

Allegri ha cambiato un bel po’ di cose a Milanello dal suo arrivo: l’allenatore ha imposto delle nuove regole, ecco quali

L’impatto di Massimiliano Allegri è stato molto importante. Per quanto visto finora, scordatevi la sua bruttissima Juventus (una delle peggiori di sempre per qualità di gioco espresso, valorizzazione e risultati): oggi il Milan è una squadra che gioca a calcio e, a tratti, lo fa anche davvero bene. Un cambiamento era inevitabile: Allegri stesso sapeva di non poter andare avanti così, e una volta strappato un contratto da oltre 6 milioni dal Milan dopo i disastri bianconeri, non poteva ripresentarsi allo stesso modo. Un Allegri cambiato profondamente quindi, anche nel suo staff.

Novità che ha aggiunto ai suoi soliti dogmi: la solidità difensiva, sempre al primo posto (ma oggi ricercata con un certo criterio e non come quella senza principi logici alla Juventus). Secondo il Corriere della Sera, l’allenatore livornese ha imposto anche nuove regole a Milanello per una gestione migliore dello spogliatoio. Tutti gli allenatori lo fanno e non c’è alcun tipo di rivoluzione, ma in un momento così positivo a livello di risultati ogni dettaglio emerge con grande interesse.

Cosa è cambiato con Allegri: nuove regole a Milanello

I cambiamenti imposti da Allegri a Milanello sono stati svelati stamattina dal Corriere della Sera. Si parte da quella più interessante: il pranzo. Nella sala del centro sportivo di Carnago non ci sono più tavoli divisi: un tavolo unico così da evitare che possano crearsi gruppi all’interno dello spogliatoio. Si mangia tutti insieme, senza alcun tipo di divisioni. Altre novità importanti: il Dress Code e… la lingua.

Tutti in giacca e cravatta, ma proprio tutti. Anche cuochi e magazzinieri, e anche in trasferta. E poi tutti devono parlare italiano. Ogni giocatore deve imparare il prima possibile la lingua per avere una comunicazione migliore con tutti i compagni e non solo. Insomma, niente di rivoluzionario e nessuna regola particolarmente folle. Allegri, come tutti gli allenatori esistenti, ha provato a mettere un po’ più di ordine dopo una stagione di grande confusione. Ma siamo certi che anche Fonseca e Conceicao hanno provato a farlo: c’è chi è più rigido e chi no, ma tutto passa dai risultati. In questo momento il metodo Max funziona anche perché sta vincendo le partite ed è ciò che conta per tutti i tifosi e non solo. La speranza è che possa continuare a farlo anche contro squadre più complicate, a partire dal Napoli domenica sera, e poi ci sarà la Juventus e due mesi pieni di big match.