Tegola confermata, Allegri è disperato: altra assenza contro la Juve

C’è ancora tempo per decidere ma la sensazione è che Allegri non lo rischierà: Milan in emergenza contro la Juventus

Juve-Milan è il primo grande test di questa stagione dei rossoneri lontano da San Siro. La vittoria contro il Napoli della scorsa settimana ha migliorato ulteriormente l’umore di tutto l’ambiente, molto soddisfatto di questo inizio di stagione della squadra con Massimiliano Allegri alla guida (escluso il debutto contro la Cremonese alla prima giornata). I rossoneri si sono rialzati alla grande da quel primo tonfo: cinque vittorie di fila, di cui quattro in campionato, e testa della classifica. Non se la passa bene invece Igor Tudor e la Juve.

Ha fatto un punto in meno del Milan ma le prestazioni dei bianconeri continuano a non convincere, e in settimana è arrivato un altro pareggio deludente contro il Villarreal. I bianconeri sono una squadra forte ma in questo momento ancora senza un’identità precisa, ecco perché per il Milan è l’occasione giusta per poter fare colpo grosso a Torino e affrontare la sosta con grande serenità. Allegri però dovrà fare i conti con una piccola emergenza che riguarda la difesa.

Infortunio Tomori, cosa farà Allegri per Juve-Milan: scelto il sostituto

Sappiamo già che non ci sarà Pervis Estupinan perché squalificato. L’espulsione contro il Napoli, in occasione del calcio di rigore poi trasformato da Kevin De Bruyne, non gli consentirà di essere in campo per la sfida di domenica. Al suo posto, a meno di sorprese, giocherà Bartesaghi. Qualcuno nelle ultime ore ha ipotizzato anche Saelemaekers a sinistra con Athekame a destra, ma ad oggi la soluzione più probabile resta l’utilizzo di Davide.

L’altro probabile assente è Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo di Milan-Napoli per un risentimento muscolare. Anche ieri, come tutta la settimana, ha fatto lavoro differenziato e non si è allenato con i compagni, e questo riduce, e di molto, le possibilità che domenica a Torino possa scendere in campo. Oggi il test decisivo. Potrebbe essere convocato, ma non dovrebbe essere un titolare. Al suo posto scalda i motori l’unica opzione possibile: Koni De Winter. Ci sarebbe anche David Odogu, l’ultimo acquisto della sessione estiva di mercato, ma ad oggi Allegri non lo ritiene ancora pronto, figuriamoci per una partita importante come quella contro la Juventus. De Winter conosce bene i bianconeri: ha debuttato in Serie A proprio con la maglia della Vecchia Signora e con in panchina proprio Max.