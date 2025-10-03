Negli ultimi giorni l’attaccante polacco è stato accostato al club rossonero, quanto c’è di vero? Da considerare l’elevatissimo ingaggio.

Quando il Milan ha preso Luka Modric, non sono mancati alcuni commenti negativi o comunque pieni di scetticismo. Il centrocampista croato andava verso i 40 anni (li ha compiuti il 9 settembre) e qualcuno pensava che fosse un errore o azzardo puntare su un giocatore così avanti con l’età. Sono bastate poche partite per smentire critici e dubbiosi.

C’è già chi spera nel suo rinnovo, avendo un contratto in scadenza a giugno 2026 con opzione per un prolungamento di un altro anno. E c’è qualcuno che auspica anche che il Milan possa aggiungere alla squadra un altro grande campione di esperienza, magari Robert Lewandowski. Il 37enne polacco ha la stessa scadenza contrattuale di Modric, compresa l’opzione per il rinnovo annuale a favore del Barcellona. In Catalogna non sembra più essere considerato indispensabile, anche se è presto per dire che il Barça se ne libererà sicuramente.

Lewandowski al Milan: il punto di Fabrizio Romano

Nei giorni scorsi si è parlato di una richiesta di informazioni da parte del Milan, che tramite il direttore sportivo Igli Tare avrebbe avviato i primi contatti con l’agente Pini Zahavi. Quest’ultimo cura gli interessi dell’ex bomber di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, per il futuro del suo assistito tiene aperte tutte le porte e nei prossimi mesi riceverà diversi sondaggi da società europee e non.

Il giornalista Fabrizio Romano in un video sul suo canale ufficiale YouTube ha parlato della situazione spiegando che “Lewandowski e chi gli sta vicino oggi hanno una concentrazione totale sulla stagione del Barcellona, vuole vincere tutto. Non prenderà decisioni né oggi, né domani, né a fine ottobre, né a fine novembre, né a fine dicembre e credo neanche a fine gennaio“.

In questo momento, il centravanti polacco non sta facendo riflessioni sul suo futuro. È molto presto per pensarci, è focalizzato su quello che deve fare in maglia blaugrana. Romano non scarta l’ipotesi di un addio alla Catalogna a parametro zero: “Credo che sia una possibilità concreta, anche oltre il 50%. E lì si aprono degli scenari, che si possono chiamare Milan, che si possono chiamare Arabia Saudita o in qualsiasi modo. Ma oggi non è un discorso che Lewandowski vuole affrontare“.

A proposito del Milan, Romano conferma che oggi non c’è niente di concreto da segnalare: “Non siamo al momento in cui si deve parlare di una trattativa vera e propria. Poi le richieste di informazioni fanno parte del calcio“. Magari un sondaggio ci può essere stato, però non ci può essere alcuna negoziazione in corso, dato che Lewandowski nei prossimi mesi intende concentrarsi unicamente sul Barcellona.

Lo stipendio dell’attaccante a Barcellona

In base a come andrà la sua stagione, capiremo anche se il Milan deciderà effettivamente di provare ad assicurarselo. Se mostrerà un’ottima tenuta fisica e realizzerà un buon numero di gol (4 in 8 presenze finora), Tare potrebbe muoversi concretamente con Zahavi e con il giocatore.

Da non dimenticare il discorso stipendio, dato che a Barcellona percepisce oltre 10 milioni di euro netti annui. Stando al sito specializzato Capology, sono 10 fissi (20,8 al lordo) più 2,5 di bonus. Altre fonti indicano uno stipendio superiore. In ogni caso, cifre che oggi al Milan non prende nessuno. Il più pagato è Rafael Leao, che percepisce circa 5 milioni netti più 2 di bonus. Per venire a Milano, il bomber polacco dovrebbe rivedere al ribasso le proprie pretese economiche. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Lewandowski deciderà il proprio futuro nella seconda metà della stagione 2025/2026.

Va ricordato che in passato il giocatore era già stato vicino al trasferimento in Serie A. Era il 2010 e il Genoa fu davvero a un passo dall’acquistarlo dal Lech Poznan, però poi si tirò indietro. Il giocatore era anche venuto in Italia, fece le visite mediche e presenziò in tribuna a Marassi nel derby di Genova. Tuttavia, l’affare non si concretizzò e Lewandowski finì al Borussia Dortmund per solo 4 milioni di euro. Grandi rimpianti per il Genoa.