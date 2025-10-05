Milan sotto accusa per un colpo mancato: “Doveva spendere quei 20 milioni”

Un giovane calciatore sta impressionando positivamente in Serie A, anche il club rossonero lo voleva e poi si è tirato indietro: problema di prezzo.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan si è ritrovato a vendere Theo Hernandez e a dover comprare un nuovo terzino sinistro. Il rapporto con il nazionale francese era rotto e non c’era alcuna possibilità di continuare assieme. Il contratto scadeva a giugno 2026 e la dirigenza ha accettato volentieri i 25 milioni di euro offerti dall’Al Hilal per il suo cartellino.

Sfumato l’ingaggio di Archie Brown, che ha preferito il Fenerbahce, il Milan ha virato con decisione su Pervis Estupiñan. Un investimento da 17 milioni di euro più 2 di bonus per il cartellino dell’ormai ex Brighton. Ovviamente, c’erano anche altri nomi nella lista di Igli Tare e Geoffrey Moncada per la fascia sinistra. Solo il tempo dirà se sia stato giusto puntare sul nazionale ecuadoriano, partito non benissimo e poi salito di livello nelle successive partite, fino a Milan-Napoli in cui è stato espulso per un grave errore.

Milan, un ex obiettivo brilla in Serie A

Tra i profili che la dirigenza rossonera aveva valutato c’è quello di Honest Ahanor, classe 2008 che aveva mostrato un buon potenziale nelle 6 presenze fatte in Serie A con il Genoa. Una l’aveva collezionata contro il Milan, subentrando nella sconfitta casalinga 1-2 del 5 maggio.

La società di via Aldo Rossi si era fatta avanti, però la richiesta del Genoa (20 milioni di euro) è stata considerata eccessiva per un ragazzo con poche presenze nel massimo campionato italiano. Il prezzo non ha spaventato l’Atalanta, che offrendo 15-17 milioni di euro fissi più bonus, per un totale di 20 milioni di euro, si è portata a casa il laterale mancino nigeriano nato in Italia, ad Aversa.

In questo inizio di stagione ha impressionato positivamente, con 5 presenze (3 da titolare) sotto la guida di Ivan Juric. Nel 3-4-2-1 del nuovo allenatore dell’Atalanta gioca difensore sul centrosinistra. Le sue prestazioni hanno attirato anche le attenzioni di Gennaro Gattuso, commissario tecnico della nazionale maggiore italiana, che però non può convocarlo perché Ahanor non ha ancora la cittadinanza italiana.

Carlo Pellegatti nel suo ultimo video su YouTube ha espresso per il suo rammarico per il mancato arrivo del 17enne dell’Atalanta: “Lasciatemi sottolineare un rimpianto per questo giocatore che il Milan poteva prendere. Ahanor aveva già le stimmate del campione, non l’ho scoperto io. Mi dispiace. 20 milioni, classica cifra del Milan, per un 17enne si spendono. Li abbiamo spesi per altri calciatori e per lui ne valeva la pena”.