Pronto il rinnovo: raddoppia lo stipendio, il Milan blinda il suo gioiello

In casa Milan c’è tutta l’intenzione di andare a blindare uno dei gioielli della squadra di Massimiliano Allegri con un rinnovo di contratto che preveda anche l’aumento dell’ingaggio del calciatore.

Il pareggio ottenuto sul campo della Juventus è sicuramente un buon risultato per il Milan che però è tornato da Torino con l’amarezza per non aver centrato i tre punti, complici le tante occasioni avute, compresa quella del calcio di rigore.

Il punto conquistato ha permesso ai rossoneri di rimanere in scia di Roma e Napoli, prime in classifica con due lunghezze di vantaggio. Durante le prime sei giornate di campionato i rossoneri hanno già affrontato i campioni d’Italia in carica, la Juventus ed il Bologna, vincitore della scorsa Coppa Italia. Il calendario che attende Maignan e compagni non è dei più semplici nel prossimo mese ma se a dicembre la squadra riuscirà a restare attaccata alle prime posizioni, non è da escludere che possa lottare fino alla fine per un risultato importante. Intanto la società si sta muovendo per cercare di tenersi stretta i giocatori più importanti ed in questo senso va visto un possibile rinnovo di contratto.

Rinnovo in arrivo in casa Milan, un giovane talento resterà rossonero

Davide Bartesaghi potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan a stretto giro di posta. Il terzino sinistro, che ha firmato lo scorso maggio fino al giugno del 2030, potrebbe prolungare ulteriormente fino al 2031 entro la fine della stagione, andando a ritoccare il suo ingaggio che passerebbe da circa 600 mila euro a stagione a poco più di un milione l’anno.

Una mossa, quella del Milan, volta a premiare le buone prestazioni fornite dal ragazzo quando è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri in questa prima fase della stagione. Il difensore si è ben comportato sul campo della Juventus soffrendo in alcune occasioni il dinamismo di Conceicao, ma la sua è stata una prestazione solida, arrivata dopo quella molto positiva in Coppa Italia contro il Lecce.

Il rinnovo andrebbe ad allontanare le voci di un possibile addio del terzino al Milan considerato il fatto che l’Arsenal si sarebbe fatto avanti per il giocatore durante le scorse settimane. I Gunners, dopo l’acquisto di Calafiori dal Bologna nell’estate del 2024, sarebbero interessati al cartellino del giovane talento rossonero, ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene.

Il nuovo accordo di Bartesaghi con il Milan potrebbe essere firmato verso il finale di stagione con la società che al momento è maggiormente concentrata su casi più spinosi come quelli riguardanti Maignan, Pulisic, Saelemaekers e Tomori. Il classe 2005 potrebbe quindi essere l’ultimo nome sulla lista degli appuntamenti della dirigenza con Massimiliano Allegri che, intanto, pensa a confermarlo sulla sinistra in vista della partita contro la Fiorentina alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.