Milan, la serata indimenticabile di Giroud: “A quei momenti lì”, sono già passati due anni (FOTO)

La notte indimenticabile con Olivier Giroud protagonista. Sono già passati due anni da quel momento incredibile ed emozionante

Olivier Giroud è stato un meraviglioso protagonista della storia recente del Milan. Impossibile dimenticare i suoi gol decisivi per lo Scudetto del 2022, in particolare quella doppietta all’Inter nel clamoroso derby vinto in rimonta e la linguaccia verso i tifosi. Un legame fortissimo quello fra l’attaccante francese e i rossoneri, interrotto alla scadenza del contratto a giugno 2024.

Durante il suo ultimo anno con la maglia del Milan, Giroud è stato come al solito protagonista ma non solo come attaccante. Era il 7 ottobre del 2023 quando, dopo l’espulsione di Mike Maignan, e senza possibilità di fare sostituzioni, scelse di andare lui in porta al Luigi Ferraris contro il Genoa per gli ultimi dieci minuti di partita. E fu decisivo. Anche da portiere.

Giroud in versione portiere in Genoa-Milan

Una serie di interventi fondamentali per la vittoria finale per uno a zero, con tanto di uscita coraggiosa e da portiere navigato ad annullare una buona opportunità da rete per gli avversari. Alla fine l’esplosione di gioia e Giroud eroe di serata con una prestazione entrata di diritto nella storia dei rossoneri.

La redazione di MilanLive.it ha omaggiato quella incredibile serata con un post su Facebook da brividi. Nella foto c’è Giroud con addosso ancora la maglia di Maignan (che aveva utilizzato durante la gara) e Theo Hernandez, compagno di mille battaglie al Milan e in Nazionale, che lo indica sorridente.

A quei momenti lì, momenti indimenticabili di un Milan che, fra mille difficoltà, ci ha regalato comunque grosse gioie. Purtroppo l’ultima stagione di Giroud con la maglia rossonera si concluse in maniera deludente con l’orribile serata dello Scudetto vinto dall’Inter proprio nel derby.

Oggi Olivier veste la maglia del Lille. In estate è tornato nella sua Francia, infatti, dopo un’esperienza di una sola stagione negli States con la maglia del Los Angeles FC. Di recente è tornato in Italia per affrontare la Roma in Europa League. A 39 anni da poco compiuti, continua a fare la differenza e a confermarsi il campione che è.