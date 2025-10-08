La leggenda rossonera ha espresso un pensiero critico per quanto riguarda il fatto di giocare la partita di Serie A a Perth.

In questi giorni sta facendo molto discutere il fatto che Milan-Como si disputi in Australia e non in Italia, trattandosi di una partita del campionato italiano. Tante persone sono perplesse e critiche, perché è chiaro che alla base di tutto ci siano ragioni commerciali ed economiche. Lo sport non c’entra niente.

Una volta arrivato il via libera della FIFA, la cosa sarà definitiva. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, questa operazione vale circa 12 milioni di euro. Il Milan, che formalmente gioca in casa, è il club che guadagnerà più soldi dalla trasferta a Perth. Chiaramente, c’è da compensare i mancati ricavi dei biglietti a San Siro. E la società rossonera deve anche rimborsare chi è abbonato e non potrà godersi la partita a Milano.

Milan-Como in Australia: la critica di van Basten

C’è stato un botta e risposta tra Adrien Rabiot e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Il calciatore del Milan ritiene folle giocare un match del campionato italiano in Australia, De Siervo ha cercato di zittirlo ricordandogli i soldi che guadagna e che proprio il club rossonero ha spinto per andare a Perth.

Un altro critico su questa vicenda è Marco van Basten, che si è espresso duramente sia su Milan-Como che su Villarreal-Barcellona (si giocherà a Miami): “Hai un campionato che si gioca in Spagna o in Italia – riporta Sportmediaset – e all’improvviso ti ritrovi a giocarlo dall’altra parte del mondo. Il vantaggio di giocare in casa è completamente diverso. È pazzesco anche per i tifosi“.

Van Basten ritiene che questo tipo di decisioni possono rendere irregolari i campionati: “Che razza di commedia è questa? Non la capisco proprio, mi sembra una follia. È una mancanza di gratitudine verso i tifosi e il Paese. Ed è anche un fallimento del campionato, che viene falsato. Perché una squadra gioca in trasferta e un’altra no? Non è giusto, è una distorsione della competizione e dovrebbe essere vietato“.

Tanti la pensano come l’ex attaccante del Milan e avrebbero preferito che la partita si giocasse in Italia, anche se San Siro non sarà disponibile a causa delle Olimpiadi invernali.