Jorge Mendes vuole portare Bernardo Silva in Italia: contatti col Milan

Il club rossonero sta pensando al campione del Manchester City per il futuro: ecco cosa trapela.

L’arrivo di Luka Modric è stato fondamentale per il Milan, è un dato di fatto. Qualcuno aveva dei dubbi legati all’età, però il croato sta dimostrando che anche a 40 anni sa fare la differenza. In poche partite ha conquistato tutti, c’è già chi tra i tifosi vorrebbe il suo rinnovo del contratto. Ma quello è un tema che verrà affrontato più avanti, probabilmente nella primavera 2026.

Per il futuro, non bisogna escludere che il club rossonero possa pensare all’ingaggio di altri campioni in età avanzata per arricchire la propria squadra. Fondamentale verificarne le motivazioni e le condizioni fisiche, oltre a trovare la quadra dal punto di vista economico. Modric è stato un affare perfetto sotto ogni punto di vista.

Bernardo Silva dopo Modric, è un’idea di Jorge Mendes

Un campione che potrebbe fare comodo al Milan è Bernardo Silva, che non è affatto “vecchio”, avendo 31 anni compiuti nell’agosto scorso. Il suo contratto con il Manchester City scade a giugno 2026, quindi c’è la possibilità di pensare a un colpo a parametro zero per la prossima stagione.

Intervistato dalla BBC, il portoghese si è così espresso sul suo futuro: “So esattamente cosa farò nel 2026, ma adesso non è il momento giusto per parlarne“. Il suo addio al Manchester City è molto probabile. Nella squadra inglese è in atto una politica di rinnovamento e ringiovanimento. Dopo l’addio a parametro zero di Kevin De Bruyne, che ha firmato per il Napoli, potrebbe succedere lo stesso a Bernardo Silva tra meno di un anno.

In passato l’ex di Benfica e Monaco era stato cercato concretamente da PSG e Barcellona, ma aveva preferito rimanere al Manchester City. Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, in queste settimane il suo agente Jorge Mendes ha avuto contatti sia con la Juventus sia con il Milan. Nessuna trattativa ufficiale, solo dei sondaggi esplorativi per capire se il profilo potesse interessare alle due società.

Stipendio Bernardo Silva, quanto guadagna al Manchester City

Uno come Bernardo Silva farebbe comodo a entrambe, ma bisogna fare attenzione al fattore stipendio. Al Manchester City il giocatore percepisce circa 10 milioni di euro netti annui, una cifra che in Serie A non ci si può permettere. Se il portoghese fosse disposto a rivedere abbastanza al ribasso le sue pretese economiche, allora anche la strada del trasferimento in Italia potrebbe diventare percorribile.

Altrimenti, il suo futuro sarà altrove. Non mancano certamente richieste dalla ricchissima Saudi Pro League, dove gli offrirebbero più soldi di quelli che incassa oggi. Il rinnovo con i Citizens non va ancora del tutto escluso, nei prossimi mesi ne capiremo di più.