De Winter ha rifiutato una ricca offerta per il Milan: “Erano un sacco di soldi”

Il difensore rossonero ha raccontato del suo trasferimento in rossonero svelando anche qualche retroscena interessante.

Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle United per circa 40 milioni di euro, il Milan ha rapidamente chiuso per l’acquisto di Koni De Winter. Un affare da circa 20 milioni di euro più bonus per il difensore arrivato dal Genoa e che in Italia era stato sondato sia dall’Inter sia dal Napoli.

Non si è ancora imposto come titolare, dato che Massimiliano Allegri sta puntando sul trio Tomori-Gabbia-Pavlovic, però ha ben figurato quando è entrato in campo. L’unica partita da titolare è stata quella in Coppa Italia contro il Lecce, la sua prestazione è stata positiva. Il centrale difensivo belga si sta facendo trovare pronto. Sembrava potesse giocare dall’inizio contro la Juventus, la squadra che lo ha portato in Italia, però Fikayo Tomori ha recuperato in tempo per giocare a Torino.

De Winter al Milan, poteva andare in Arabia Saudita

Anche se in questo momento non è una prima scelta, De Winter è tranquillo e lavora sodo per convincere Allegri. Il Milan ha fatto un investimento su di lui e ci crede. La stagione è iniziata da poco, le cose possono cambiare nel corso dei mesi.

Intervistato da Het Nieuwsblad, il 23enne belga si è così espresso sulla sua situazione in squadra: “In questo momento sono un’alternativa, ma non ho ancora lo status per avanzare richieste con Allegri. Sono autocritico con me e ho l’ambizione di diventare titolare, devo essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa“.

De Winter ha l’atteggiamento giusto e questo lo aiuterà certamente. Interpellato anche sui 20 milioni di euro spesi dal Milan, ritiene che la valutazione ci possa stare: “Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni penso che il club abbia strappato un buon prezzo al Genoa“.

A proposito del trasferimento al Milan, il giocatore ha raccontato alcuni retroscena interessanti: “L’ho visto su Instagram. ‘Koni De Winter a un passo dal Milan’. Poi il mio telefono è esploso. Poco dopo, i miei procuratori mi hanno chiamato: ‘Il Milan è concreto, i club sono vicini a un accordo’. Se arriva il Milan non esiti. Ma è vero: altri top club italiani si sono interessati (tra cui il Napoli, ndr), così come squadre inglesi. C’è stato anche interesse dal Medio Oriente. Si trattava di un sacco di soldi. Ognuno fa delle scelte per sé, e capisco chi va lì, ma per me non era un’opzione in questo momento. Volevo fare un passo avanti nella mia carriera sportiva quest’estate. Mi sentivo pronto e questo trasferimento è stato perfetto“.