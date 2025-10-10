Da risorsa a problema, il Milan riflette: addio a gennaio per 20 milioni

Un giocatore che doveva essere protagonista con Allegri rischia di diventare un problema: in caso di offerta giusta, a gennaio può essere ceduto

Ruben Loftus-Cheek è tornato nel senso più pratico: dopo un anno difficile, fra fraintendimenti tattici e infortuni, ora gioca, sta bene, e qualcuno si è accorto che sa ancora fare la differenza. Thomas Tuchel, ad esempio: lo ha richiamato in nazionale dopo tanto tempo e per la seconda volta di fila. Un segnale chiaro, anche se la sua situazione a Milano è un po’ complicata.

Perché, nonostante le buone risposte, al Milan di spazio ce n’è poco, e non solo per lui. Il centrocampo è pieno zeppo: Modric, Rabiot, Fofana sono insostituibili al momenti, avanti a tutti nelle gerarchie. Loftus-Cheek si impegna, ma per ora non basta. Ed è soprattutto per una questione di caratteristiche, non di rendimento. A Torino contro la Juventus è entrato dalla panchina e, diciamolo, non ha cambiato la partita. È sembrato quasi frenato. Ed è strano, perché uno con quella struttura fisica e quella qualità, sottolineato spesso anche da Allegri e da Tuchel, dovrebbe spaccare le partite.

Loftus-Cheek, l’enigma tattico e il richiamo della Premier League

Il punto è che Allegri lo vede come un giocatore offensivo, persino seconda punta. In realtà Loftus-Cheek è uno di quei giocatori che rendono meglio se lasciati un po’ liberi, senza troppe etichette.

Quando gli chiedi di pensare troppo, perde istinto. E nel Milan di adesso, dove ogni pallone deve pesare come un macigno, quell’istinto serve. Il contratto scade nel 2027. Nessuna trattativa in corso per il rinnovo e non sembrano esserci margini. Il Milan lo valuta sui 20 milioni, la stessa cifra spesa per portarlo via dal Chelsea due estati fa. È un prezzo onesto per un giocatore così: esperienza, fisicità, testa. Ma anche un ingaggio non leggero e una collocazione tattica ancora in sospeso. Insomma, un piccolo rebus di mercato.

Si parla di Premier, inevitabile. Il richiamo di casa è forte, e in Inghilterra c’è sempre qualcuno pronto a scommettere su chi conosce già il campionato. Il Newcastle, per esempio, continua a osservare. I rapporti tra i due club sono buoni, dopo l’operazione Tonali e soprattutto quella più recente Thiaw. West Ham e Tottenham pure hanno mostrato interesse. E non è detto che a gennaio, se le cose non cambiano, qualcuno non si muova davvero.

Testa al campo

Detto questo, Loftus-Cheek non è tipo da risparmiarsi. Sta lavorando, testa bassa, si allena come sempre. Sa che Allegri lo stima, anche se non lo considera un titolare fisso.

È lucido abbastanza da capire che in certe fasi bisogna solo aspettare. Lo si vede nel modo in cui entra, anche quando gioca dieci minuti: mai polemico, mai disinteressato. Ma dentro di sé sa che qualcosa dovrà cambiare. Perché nessun giocatore del suo livello accetta di buon grado di vivere da comparsa troppo a lungo.

Il Milan, dal canto suo, non lo svenderà. C’è rispetto, c’è riconoscenza. Ma anche un equilibrio economico da tenere. Se arriverà l’offerta giusta, se il ragazzo vorrà tornare in Premier, la porta non sarà chiusa a doppia mandata.

Furlani ascolterà, come fa sempre. Nel frattempo Loftus-Cheek resta lì, a metà strada tra un presente complicato e un futuro tutto da scrivere. E magari, in una di quelle partite che contano, tornerà a far vedere a tutti perché il Milan lo aveva scelto. Non per fare numero, ma per cambiare le partite. Perché quando è nel suo giorno, Loftus-Cheek non è un centrocampista: è un’onda che travolge tutto.