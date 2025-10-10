Milan sfida Inter, derby per un pararigori: perché è “coinvolto” anche Saelemaekers

Il club rossonero ha messo nel mirino un portiere molto talentuoso che anche i cugini hanno nella loro lista.

Il futuro di Mike Maignan al Milan è fortemente in dubbio, non è un segreto. La trattativa per il rinnovo del suo contratto non è mai ripartita in questi mesi e la sensazione è che possa andarsene a parametro zero nel 2026.

L’attuale accordo scade nel giugno prossimo e le parti non si sono ancora rimesse a un tavolo per discutere di un eventuale prolungamento. Dopo l’accordo verbale raggiunto e poi non formalizzato nel febbraio scorso, i rapporti si sono raffreddati ed è stato già sorprendente che il nazionale francese sia rimasto durante l’ultima sessione estiva del calciomercato. Massimiliano Allegri ha avuto un ruolo importante nella sua permanenza. L’unica trattativa per la cessione è stata fatta con il Chelsea ed è naufragata a causa dell’offerta troppo bassa per il cartellino.

Milan, idee per il dopo Maignan

Oggi lo scenario più probabile è quello che prevede un addio di Maignan a parametro zero nell’estate 2026. Difficile che il Milan se ne privi nel mercato di gennaio, anche se in tale occasione avrebbe l’occasione di incassare qualche milione. Nel frattempo, Igli Tare e Geoffrey Moncada stanno valutando più profili per sostituirlo.

In Italia si è spesso parlato di Elia Caprile come portiere monitorato dalla società rossonera ed effettivamente è così. Il suo rendimento al Cagliari è sotto osservazione, come quello del giapponese Zion Suzuki del Parma. Non mancano nomi dall’estero: Guillaume Restes del Tolosa, club di proprietà di RedBird Capital Partners come il Milan, è un altro estremo difensore visionato.

Nuovo portiere dalla Bundesliga?

Tra i profili seguiti dal Milan ce n’è anche uno che in questi giorni è stato accostato soprattutto all’Inter. Ci riferiamo a Noah Atubolu, 23enne tedesco in forza al Friburgo. Il suo contratto scade a giugno 2027, dunque il suo prezzo di cessione potrebbe non essere altissimo l’estate prossima. A curare i suoi interessi è Unique Sports Group, che segue anche Alexis Saelemaekers (e Hakan Calhanoglu). Per quest’ultimo le parti si stanno già sentendo per discutere del rinnovo, quindi non va escluso che Atubolu possa finire tra gli argomenti.

Alto 1,90 metri per 78 chilogrammi, è un portiere agile e con ottimi riflessi tra i pali. Se la cava bene anche con la palla tra i piedi, gestendo con freddezza i momenti nei quali viene messo sotto pressione. Si è rivelato bravo anche nel neutralizzare i calci di rigore: in carriera ne ha parati 10 su 30. Da quando è titolare del Friburgo, quindi dalla stagione 2023/2024 sono 5 parati su 8.

Tra l’altro, questi 5 sono consecutivi, Atubolu è serie positiva dal 18 maggio 2024, quando ne parò 2 nel match di Bundesliga contro l’Union Berlino. In questa stagione ne ha parato uno contro il Werder Brema, sempre in campionato. È un portiere con un ottimo potenziale e costi non esagerati, potrebbe fare al caso del Milan se dovesse concretizzarsi l’addio di Maignan.