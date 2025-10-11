Lo scambio folle per riportare Tonali al Milan sta scatenando il delirio su Facebook (FOTO)

Tonali sogna di tornare al Milan come rivelato da Di Marzio, e allora su Facebook abbiamo lanciato un’idea folle: uno scambio pazzesco

Il ritorno di Sandro Tonali al Milan è diventato un tema molto caldo in questi ultimi giorni. A lanciare le fantasie dei tifosi è stato lui stesso qualche giorno fa: “Non chiudo le porte ad un ritorno in Italia, anche se adesso sto bene al Newcastle“. Dopo queste parole, tutti hanno pensato alla Juventus. Da diverse sessioni di mercato, infatti, la società bianconera ha pensato al suo acquisto: prima con Giuntoli, ora con Comolli.

A rimettere le cose in ordine ci ha pensato Gianluca DI Marzio. “Tonali non vuole tornare in Italia, vuole tornare al Milan, che è diverso“. Nella testa del centrocampista italiano non ci sono altre soluzioni ai rossoneri ad oggi: non lo dice pubblicamente anche per rispetto del Newcastle, ma lui tornerebbe di corsa nella squadra del suo cuore. Ha dovuto andar via perché costretto dalla società: erano troppi i quasi 60 milioni offerti dagli inglesi, e non c’era nemmeno più Paolo Maldini che avrebbe fatto carte false per trattenerlo.

Leao al Newcastle in uno scambio con Tonali, tifosi divisi

Il suo ritorno ad oggi è fantamercato, purtroppo. Con il Newcastle è cresciuto ulteriormente (per Paul Scholes è addirittura il miglior centrocampista della Premier League) e ha un valore economico superiore agli 80 milioni. Sono cifre impossibili per il calcio italiano e meno che meno per il Milan con i suoi classici paletti. E, a proposito di fantamercato, su Facebook abbiamo lanciato un’idea che è anche una provocazione: scambio fra Leao e Tonali.

I tifosi in merito a questa possibilità si sono letteralmente scatenati. Una valanga di commenti fra chi non è d’accordo, e difende a spada tratta il portoghese dalle critiche di questi ultimi giorni, e chi invece lo farebbe addirittura di corsa. Un argomento che, inevitabilmente, divide la tifoseria. Di certo sarebbe ancora più bello averli di nuovo insieme al Milan, ma è davvero impossibile.