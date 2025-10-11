Tare non si ferma più, il nuovo colpo a zero arriva dal Bayern Monaco

Igli Tare è al lavoro per cercare di trovare i rinforzi per il Milan con il direttore sportivo che, come accaduto con Luka Modric, è alla ricerca di un possibile colpo a zero da una big europea.

Il nuovo obiettivo del direttore sportivo albanese è un calciatore del Bayern Monaco che si libererà a costo zero in vista della prossima estate avendo il contratto che terminerà il prossimo 30 giugno.

L’ottima riuscita dell’affare Modric sta convincendo il Milan a provare un altro affare a costo zero per aumentare il tasso tecnico e di esperienza della squadra. La speranza della società è quella di tornare in Champions League in vista della prossima stagione avendo così a disposizione un importante tesoretto da poter investire in sede di mercato e aumentare il tasso di qualità del club. L’eventuale qualificazione alla Champions League porterebbe la dirigenza ad aumentare anche il numero di calciatori presenti in rosa avendo scelto al momento di avere un numero ristretto di atleti a disposizione di Allegri non avendo impegni europei.

Milan pronto ad affondare il colpo sul mercato: piace un gioiello del Bayern Monaco

Il Milan sogna il colpo Raphael Guerreiro in vista della prossima stagione. L’esterno sinistro, classe 1993, vedrà terminare il proprio contratto con il Bayern Monaco nel giugno della prossima stagione e da gennaio sarà libero di potersi accordare con una nuova società.

Al momento non sembrano esserci trattative per il rinnovo del contratto per il giocatore che, con ogni probabilità, saluterà la Germania alla fine del contratto. Sono diverse le squadre che seguono con attenzione la situazione, pronte a fare un’offerta all’esterno sinistro in vista del 2026/2027. Molto dipenderà dalla volontà del portoghese che dovrà decidere se accettare le proposte delle big europee o cedere alla tentazione dell’Arabia Saudita, pronta a ricoprire d’oro l’esterno.

L’eventuale arrivo di Raphael Guerreiro al Milan porterebbe i rossoneri a valutare le proprie scelte per la fascia sinistra. Al momento a disposizione di Allegri ci sono sia Estupinan che Bartesaghi con il giovane italiano che potrebbe anche scalare in difesa considerato il fatto che il tecnico livornese lo considera un possibile sostituto di Pavlovic come centrale di sinistra in una difesa a tre.

Non ci sarebbe solamente Raphael Guerreiro nel mirino del Milan come possibile colpo a zero. Il Milan, infatti, starebbe valutando anche altre piste come quella che porta ad Alaba del Real Madrid, anche lui con l’accordo in scadenza nel giugno del 2026 con il proprio club.