Lewandowski come Modric, una scelta forte: è un assist al Milan, sogno possibile

Lewandowski ha preso una decisione molto importante che ricorda quella di Modric: una scelta forte ed è un assist al Milan

L’acquisto di Luka Modric ha sorpreso tutti. Fondamentale per il suo arrivo è stato Igli Tare: a differenza di quanto accaduto negli ultimi due anni, gestiti senza un direttore sportivo vero, il dirigente sapeva perfettamente che a questi livelli, e in una squadra importante come il Milan, è fondamentale la presenza di giocatori di livello altissimo e di esperienza. La sorpresa poi è ancora più grossa pensando a come il croato ha giocato queste prime partite della stagione: a 40 anni, sembra volare. Un fuoriclasse assoluto che sta dando una grossa mano a Massimiliano Allegri.

Il Milan, dopo questa buonissima riuscita, potrebbe prenderci gusto. Infatti, nelle ultime settimane, Tare ha avuto contatti con l’entourage di Robert Lewandowski, in scadenza di contratto col Barcellona il prossimo giugno. Un suo arrivo in rossonero sarebbe altrettanto clamoroso: se Modric è uno dei migliori centrocampisti di sempre, si può dire lo stesso per il polacco per quanto riguarda l’attacco.

Lewandowski al Milan si può fare solo in un caso

Mandare in porto questa operazione è però più complicato rispetto a Modric. Da pochi mesi, l’ex attaccante del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco ha compiuto 37 anni e, come nel caso del croato, abbiamo visto che questo può essere soltanto un dettaglio, soprattutto in un campionato come quello italiano.

Il problema è il suo ingaggio: in Spagna, guadagna oltre 30 milioni a stagione. Inutile dire che si tratta di cifre impossibili per la Serie A e soprattutto per il Milan, sempre alle prese coi soliti paletti imposti da RedBird.

Anche Modric a Madrid percepiva uno stipendio molto importante. Il suo arrivo è stato possibile perché ha deciso di ridursi, e di molto, l’ingaggio: tutto pur di realizzare il sogno di giocare con la maglia del Milan, la squadra che tifava da bambino. Non sappiamo se anche Lewandowski da piccolo lo era, ma sta di fatto che, nonostante tutto, vestire di rossonero era, è e resta un obiettivo per molti. E Modric potrebbe diventare un’ispirazione anche per Robert: se sta vivendo il croato una seconda giovinezza, perché non può farlo anche lui?

Lewandowski come Modric

In queste ore, inoltre, è arrivata una notizia molto importante riferita al futuro di Lewandowski. L’attaccante, infatti, come riportato da diverse fonti, ha rifiutato una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita. Evidentemente, come Modric, non ha intenzione di chiudere la carriera in un campionato come quello ma, anzi, spera di farlo ancora ad alti livelli. Una scelta che solo i veri campioni fanno, e Robert lo è assolutamente (come sta dimostrando in questi anni anche al Barcellona dopo aver raccolto numeri incredibili in Germania).

Al momento, come riportato di recente anche da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’obiettivo di Lewandowski è di dedicarsi completamente al Barcellona fino al termine del contratto. Dopodiché, verso la fine della stagione, comincerà a riflettere sulle opportunità. Anche questo si nasconde dietro la scelta di dire no già adesso all’Arabia Saudita: questo quindi non esclude un ripensamento, ma è più probabile che il polacco cercherà una squadra in Europa dove poter giocare ancora ad alti livelli. Tutto dipenderà anche dalle condizioni fisiche: ad oggi, nonostante qualche acciacco, non ci sono segnali di una “resa” del suo corpo.