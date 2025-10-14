Allegri ora ha bisogno di tutti, Nkunku titolare: pronta la scelta a sorpresa

Gli infortuni che stanno colpendo la rosa del Milan in questi giorni stanno portando Massimiliano Allegri a valutare profondi cambiamenti nella formazione con diversi cambi in vista nelle prossime partite.

Il ko di Alexis Saelemaekers e le condizioni non ottimali di Rabiot, Estupinan e Pulisic non lasciano tranquillo l’allenatore del Milan che dovrà cercare di dosare al meglio le forze in vista delle prossime sfide dei rossoneri.

In occasione della partita contro la Fiorentina sarà assente sicuramente Alexis Saelemaekers con Massimiliano Allegri che appare intenzionato a puntare su Zachary Athekame sulla fascia destra anche se il giovane svizzero ha caratteristiche profondamente diverse rispetto al belga. Con ogni probabilità ci saranno altri cambi nell’undici iniziale con l’allenatore dei rossoneri pronto a far riposare qualche titolare, tra Fiorentina e Pisa, per affrontare poi il filotto di partite che diranno molto sulle ambizioni di Maignan e compagni in questo campionato.

Formazione Milan, Allegri pensa a Nkunku titolare

Chi potrebbe trovare un posto da titolare in occasione delle prossime sfide del Milan è Christopher Nkunku. L’attaccante classe 1997 potrebbe partire titolare in occasione di una delle sfide contro Fiorentina e Pisa, facendo rifiatare chi ha giocato di più in queste settimane.

Il francese, convocato dalla Francia durante la sosta per le nazionali, ha avuto l’occasione di continuare a lavorare per raggiungere la migliore condizione. Anche se forse Massimiliano Allegri avrebbe preferito averlo a Milanello per lavorare assieme, comunque il tecnico livornese avrà osservato il suo rendimento nelle partite della selezione di Didier Deschamps. In particolare, quella contro l’Islanda: è partito titolare e ha fatto gol. Per l’ex Chelsea potrebbe essere arrivato il momento di scendere in campo da titolare in campionato anche se, al momento, appare più probabile che possa essere nell’undici iniziale in occasione della sfida al Pisa.

Contro la Fiorentina potrebbe giocare dal primo minuto Rafael Leao. L’attaccante portoghese è tornato con un giorno di anticipo dagli impegni con la nazionale portoghese e spera di riuscire a conquistare una maglia in occasione della partita contro gli uomini di Stefano Pioli. Leao potrebbe affiancare uno tra Pulisic e Gimenez con i due che torneranno solo due giorni prima della sfida ai viola.

Se sia lo statunitense che il messicano non dovessero essere al meglio in vista di domenica sera, Allegri potrebbe decidere di cambiare completamente la coppia d’attacco provando il tandem formato da Leao e Nkunku. I tifosi rossoneri sperano di vedere quanto prima il palloncino rosso già gonfiato in occasione della partita di Coppa Italia vinta contro il Lecce.