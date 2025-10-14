Luka Modric emoziona i giovani del Milan: il video è da brividi

Il club rossonero ha divulgato un bellissimo video nel quale si vede il campione croato fare visita al centro sportivo delle giovanili.

Luka Modric è una leggenda del calcio e ci ha messo pochissimo a farsi amare da tutto il mondo Milan. Non è solamente un grande campione dal punto di vista tecnico, lo è anche umanamente. Chi lo ha conosciuto direttamente lo descrive come una persona estremamente umile.

Dopo una carriera ricca di successi ha deciso di accettare la sfida di giocare in un Milan senza Champions League e senza altre coppe europee. Sognava di indossare la maglia rossonera fin da bambino e non ha avuto nessun dubbio a firmare quando Igli Tare gli ha fatto un’offerta contrattuale e gli ha presentato il progetto. A suon di buone prestazioni ha convinto anche chi nutriva dubbi sulla sua età. Ha 40 anni e forse verrà comunque un momento nel quale doverlo gestire un po’, ma in una stagione senza competizioni europee diventa tutto più facile.

Luka Modric al centro sportivo Puma House of Football

L’ex stella di Dinamo Zagabria, Tottenham e Real Madrid ha fatto vedere di cosa è capace ed è già diventato un leader al Milan. Rappresenta un esempio da seguire per tutta la squadra allenata da Massimiliano Allegri, osservarlo da vicino è certamente da stimolo per i compagni.

E aver visto Modric di persona è stato sicuramente emozionante per i giovani e le giovani del vivaio del Milan ai quali ha fatto visita martedì pomeriggio. Il numero 14 rossonero si è recato al centro sportivo Puma House of Football, dove è stato accolto dal responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine e ha poi incontrato ragazze e ragazze che si allenano in quello che in passato veniva chiamato semplicemente “Centro Sportivo Vismara”.



Più di qualcuno si è emozionato e ne ha approfittato per abbracciarlo. Un bellissimo momento. Per chiunque è qualcosa di impattante ritrovarsi di fronte una leggenda come Modric, figuriamoci per dei giovanissimi e delle giovanissime che stanno facendo il loro percorso di crescita proprio al Milan.