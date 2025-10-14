Milan, nuovi Camarda crescono: l’ultima stella ha il nome di Sheva

Tantissimi gol e riflettori puntati, come era accaduto con l’attuale attaccante del Lecce. Ecco di chi si tratta

Questi sono i giorni di Francesco Camarda. L’attaccante non ancora 18enne ha realizzato una doppietta contro l’Armenia, sfruttando anche un assist di Davide Bartesaghi. I gol sono arrivati dopo il centro messo a segno contro la Svezia. Un centro storico per il calcio italiano.

L’attaccante, infatti, è diventato il giocatore più giovane ad aver segnato un gol ufficiale con la maglia dell’Italia Under 21. Un nuovo record per il ragazzo dei record. Nulla di nuovo per un giocatore abituato ad essere sotto i riflettori da quando è nato, ma tanto utile dopo una stagione complicata, fatta di scelte sbagliate.

Camarda è stato protagonista di una gestione non proprio esaltante, con il calciatore che si era diviso tra il Milan Futuro e quello dei grandi. Da questa estate, però, c’è il Lecce, con cui è arrivato il primo gol in Serie A. Un gol importante per il bomber e per i salentini che hanno fermato sul pari il Bologna.

Francesco Camarda sta dunque finalmente sorridendo dopo settimane e mesi difficili: il giocatore sta imparando a convincere con le critiche, ma respirare aria positiva non potrà che fargli bene.

Baby Sheva, ecco Andrea Kostyuk

Nel frattempo, molti tifosi rossoneri stanno scoprendo nuovi Camarda. Sì perché nelle giovanili del Milan non mancano piccoli calciatori che si mettono in evidenza a suon di gol sistematicamente. Nell’ultimo periodo la lente di ingrandimento è stata puntata su Andrea Kostyuk.

💎 Andrea Kostyuk – also known as the ‘Baby Shevchenko’ – scored four times against Juventus U14 over the weekend. Remember the name 🌟 pic.twitter.com/umM4ogo939 — SempreMilan (@SempreMilanCom) October 14, 2025

Il piccolo bomber ha trascinato il Milan Under 14, realizzando un poker con il quale ha piegato la Juventus. Sempre Milan, riporta i numeri del giovanissimo italo-ucraino di soli 12 anni: nella stagione 2021/22 i gol segnati sono stati 265, l’anno dopo 295, poi 231. Gli assist, in tre stagioni, invece, 242.