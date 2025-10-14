Nathaniel Brown ha rifiutato il Milan, ora il prezzo è esploso: il retroscena

Il terzino tedesco poteva diventare un giocatore rossonero durante lo scorso mercato estivo: ora è ambito dalle big della Premier League.

Tra le tante operazioni effettuate dal Milan la scorsa estate c’è stata anche quella inerente l’ingaggio di un nuovo terzino sinistro. Venduto Theo Hernandez in Arabia Saudita all’Al Hilal, serviva un sostituto di buon livello.

Dopo essere andato vicino a comprare Archie Brown dal Gent, venendo però beffato dal Fenerbahce, il club rossonero ha valutato altri profili. Alla fine ha acquistato Pervis Estupiñan dal Brighton, però prima aveva considerato anche nomi diversi. Uno di questi è Nathaniel Brown, tedesco classe 2003 in forza all’Eintracht Francoforte.

Il Milan voleva Nathaniel Brown: come è andata

Il Milan aveva avuto dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione, però la trattativa per l’ex Norimberga non è mai partita davvero. Il quotidiano tedesco BILD spiega anche perché.

Brown ha rifiutato l’ipotesi di un trasferimento a Milano, voleva continuare il suo percorso di crescita all’Eintracht Francoforte e valutare solo nel 2026 un eventuale cambiamento di squadra. Si erano fatte avanti anche società della Premier League, però lui aveva le idee chiare e ha preferito rimanere in Germania. Consapevole delle sue potenzialità e fiducioso di poter ricevere comunque delle chiamate importanti in futuro, non si è preoccupato di rischiare di perdere qualche treno buono. E ha avuto ragione.

BILD spiega che Brown è nel mirino di Real Madrid, Arsenal e Manchester City, che stanno apprezzando il suo rendimento in questo inizio di stagione. Il trasferimento sarà possibile solo nel prossimo calciomercato estivo, dato che il giocatore e l’Eintracht Francoforte non pensano a una separazione a metà stagione.

Prezzo altissimo, Milan ormai fuori dai giochi

Acquistato per soli 3 milioni di euro a gennaio 2024 e lasciato in prestito al Norimberga per altri 6 mesi, Brown oggi ha un valore di mercato molto più alto. E per l’estate prossima potrebbe lasciare Francoforte per una cifra decisamente importante. L’Eintracht potrà fare una grossa plusvalenza, cosa alla quale è abituata, dato che ha venduto diversi suoi gioielli nel corso degli anni.

L’estate scorsa sono arrivati ben 95 milioni di euro dal Liverpool per Hugo Ekitike. A gennaio l’incasso era stato di circa 75 per la cessione di Omar Marmoush al Manchester City. E nell’estate 2024 per 40 milioni di euro Willian Pacho è andato al PSG, club che un anno prima aveva portato via da Francoforte anche Randal Kolo Muani: affare da 95 milioni di euro per un calciatore che l’Eintracht aveva preso a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Nantes. Il club tedesco sa vendere a peso d’oro le sue stelle, anche Brown è destinato a fare il medesimo percorso.

Milan sicuramente tagliato fuori, il prezzo è troppo alto. Secondo Sky Sport Deutschland, la richiesta è di ben 60 milioni di euro. Anche fossero 40 o 50, nessuna chance per i rossoneri, che comunque hanno fiducia in Estupiñan e oggi come oggi non stanno pensando a rinforzi sulla corsia sinistra.