Una partita di campionato del Milan in chiaro su DAZN, l’ipotesi è concreta: i dettagli

La chiacchieratissima partita di campionato del Milan potrebbe essere trasmessa in chiaro su DAZN, l’ipotesi sta prendendo corpo

Milan-Como in Australia continua a far discutere. Sono stati giorni di botta e risposta a distanza anche fra i protagonisti: il primo a parlarne è stato Rabiot, assolutamente in disaccordo con questa iniziativa, contrastato poi da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, e infine Mike Maignan, che ha dato giustamente ragione al suo compagno di squadra. Il tema è caldo anche fra i tifosi, i più colpiti da questa situazione. Il Como ha provato a metterci una pezza annunciando l’invito a 50 sostenitori di seguire la squadra a Perth. Dal Milan, invece, al momento non risulta alcun tipo di iniziativa di questo tipo.

Milan-Como, un’altra novità: l’iniziativa su DAZN

E per quanto riguarda la copertura televisiva? Qui potrebbe esserci una novità interessante. Secondo quanto riportato da Repubblica, la gara tra Milan e Como, in programma quindi a Perth, potrebbe essere trasmessa gratis e in chiaro su DAZN, un’ipotesi che renderebbe la partita di campionato un evento accessibile a tutti gli appassionati.

Inoltre, questo renderebbe meno amaro il tutto. La decisione definitiva dipenderà dalla collocazione oraria: se l’incontro sarà fissato alle 12.30 italiane, come dovrebbe essere da programma, fascia esclusiva della piattaforma, la trasmissione gratuita diventerebbe una possibilità concreta. L’aspetto economico è stato ovviamente decisivo: giocare in Australia potrebbe portare nelle casse della Serie A circa 12 milioni di euro, una cifra significativa per una singola partita. Una parte dell’incasso spetterebbe anche al club lariano, ma la quota maggiore andrebbe al Milan, che inizialmente avrebbe dovuto disputare la sfida a San Siro.

Per DAZN, un’eventuale diretta gratuita sarebbe un’occasione per rafforzare la propria immagine e raggiungere un pubblico ancora più ampio, valorizzando una gara tra due squadre italiane in una cornice internazionale. L’evento di Perth sarà un test globale per il brand rossonero, ormai sempre più presente sui mercati esteri, soprattutto in Australia dove c’è tanto affetto per il Milan.