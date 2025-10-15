Pulisic dà forfait, per Leao scocca l’ora della verità

Ora tocca al portoghese, è arrivato il suo momento: senza l’americano sarà il numero la stella. Il punto della situazione

Massimiliano Allegri deve fare i conti con lo stop del suo giocatore più forte. Oggi il popolo rossonero si è svegliato con una notizia davvero tremenda, l’infortunio di Chris Pulisic, costretto al cambio nel corso del match tra gli Stati Uniti e l’Australia.

Una notizia che ha chiaramente mandato su tutte le furie i tifosi del Diavolo: in questi giorni l’americano ha avuto la lente di ingrandimento puntata addosso per via dei suoi problemi alla caviglia. La speranza era che Pochettino non lo facesse giocare, ma così non è stato. E’ arrivato dunque lo stop per un guaio al bicipite femorale: i giorni da passare in infermeria potrebbe essere parecchi.

Difficile fare pronostici, ma domani ne sapremo certamente di più: dalle parti di via Aldo Rossi tira una cattiva aria. C’è la sensazione che l’infortunio possa non essere così banale. Chris Pulisic potrebbe dunque saltare diverse partite importanti, a partire dalla gara contro la Fiorentina. Poi il Milan sarà impegnato contro il Pisa, prima di sfidare l’Atalanta e la Roma, match non certo facili.

La tegola rischia di essere davvero grande e inevitabilmente Massimiliano Allegri sarà costretto a cambiare. In queste ore si sta parlando di tutte le possibili varianti: dall’impiego di Ruben Loftus-Cheek a quello di Nkunku, passando ovviamente per Rafa Leao.

Milan, tocca a Leao: è arrivato il suo momento

Ma diciamoci la verità: tutti ci aspettiamo che domenica torni in campo dal primo minuto Rafa Leao. Il portoghese non ha più tempo per tornare a dimostrare il suo valore. Ora, più che mai, il Milan ha bisogno di lui: le partite contro il Napoli e la Juventus gli sono state già perdonate.

La condizione fisica, d’altronde, non era delle migliori e dopo una buona gestione in Nazionale, con uno spezzone di gara e un rientro anticipato a Milanello, ci si aspetta un Rafa Leao quasi tirato a lucido. Gli servirà prendere il ritmo partita, ma il numero dieci ha potuto comunque lavorare più di altri.

Lo ha fatto al centro sportivo di Carnago, mostrando l’atteggiamento giusto. Testa bassa e pedalare per Leao, chiamato adesso – senza Chris Pulisic – a prendersi il Milan sulle spalle. I passi di avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina appaiono davvero quelli giusti.

Basterà un gol in Serie A, davanti al suo pubblico, per spazzare via ogni dubbio e riprendersi il suo Milan, come ogni vero rossonero vuole, Leao compreso.