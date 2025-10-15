La formazione del Milan senza Pulisic e Saelemaekers: chi gioca contro la Fiorentina

Problemi di formazione per Allegri in vista della Fiorentina domenica: l’allenatore rossonero dovrà fare a meno sicuramente di Pulisic e Saelemaekers

Il Milan tornerà in campo domenica per affrontare la Fiorentina. E purtroppo dovrà farlo sicuramente senza Alexis Saelemaekers, infortunatosi in Nazionale. Nei giorni scorsi è infatti rientrato dal ritiro del Belgio per un problema al flessore, confermato anche dagli esami svolti a Milano. Il belga potrebbe non essere l’unico: Christian Pulisic si è infortunato stanotte con gli Stati Uniti ed è stato costretto ad uscire. Le sensazioni non sono positive: lo stesso Pochettino, dopo la partita, ha parlato con preoccupazione. L’americano non stava benissimo ed è stato comunque schierato per una inutile amichevole: un’assurdità che non può passare inosservata.

Pulisic rientrerà a Milano nelle prossime ore e farà i controlli, ma c’è grande ansia: secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra trattarsi di un problema muscolare piuttosto serio. In questo momento è quindi facile pensare che contro la Fiorentina non ci sarà, anche per evitare di aggravare eventualmente la situazione. Ricordiamo infatti che Pulisic non sta al meglio fin dall’inizio della stagione (contro Lecce e Bologna non era partito titolare). Ora questo infortunio che complica i piani di Allegri, che dovrà rivedere molte cose per la formazione da schierare domenica.

Milan-Fiorentina, la probabile formazione senza gli infortunati

Sono da valutare anche le condizioni di Pervis Estupinan, anche lui alle prese con un problema fisico in questi giorni. Infatti non dovrebbe giocare l’ultima partita dell’Ecuador prima della fine della sosta. Al suo posto, nel caso, è caldissimo il piede sinistro di Davide Bartesaghi, titolare contro la Juventus per la squalifica dell’ex Brighton e protagonista con l’Under 21 di Silvio Baldini in questi giorni.

In porta ci sarà Mike Maignan, e anche la difesa sarà la solita: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Come detto, è probabile che a sinistra ci sarà Bartesaghi, anche perché Estupinan rientrerà da un lungo viaggio e, a prescindere, non è al meglio (e il fatto che non giochi oggi ne è una conferma). In assenza di Saelemaekers, il quinto di destra potrebbe essere Athekame, alla prima da titolare dopo anche la convocazione con la Nazionale maggiore svizzera.

Passiamo al centrocampo. Luka Modric è già rientrato a Milano dopo le partite con la Croazia e ci sarà, ai suoi lati Fofana, che è rimasto a Milanello (uno dei pochi) e, a meno di colpi di scena, Rabiot: anche Adrien ha avuto qualche problemino durante la sosta con la Francia, ma niente di preoccupante. Domani sarà a Milanello per sottoporsi, insieme a Pulisic, a degli esami. In attacco ci sono più dubbi.

Pulisic, come detto, a prescindere da come andranno gli esami, molto probabilmente non ci sarà dal primo minuto. Rafael Leao potrebbe avere una chance: rispetto a tutti gli altri è rientrato con largo anticipo (lunedì era già ad allenarsi a Milanello) e sta crescendo di condizione. Christopher Nkunku però è stato protagonista con la Francia con un gran gol, e poi c’è sempre Santiago Gimenez. Ad oggi, il messicano è il favorito per affiancare quindi Leao, ma questa decisione potrebbe subire variazioni da qui a domenica.