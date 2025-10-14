Leao titolare in Milan-Fiorentina, perché è in vantaggio rispetto agli altri

Rientrato in anticipo dagli impegni con il Portogallo, Leao si allenerà oggi a Milanello con la squadra: è il favorito per una maglia da titolare

La pausa per le nazionali è stata un problema per il Milan per gli infortuni di alcuni giocatori. I tifosi hanno tremato quando, domenica sera, il Portogallo ha annunciato il rientro di Milano di Rafael Leao dopo quello di Saelemakers (che salterà la gara con la Fiorentina per un problema muscolare). Poi il sospiro di sollievo: una scelta condivisa per la gestione dell’attaccante, appena reduce da oltre 40 giorni di infortunio.

Ieri Leao si è presentato ieri a Milanello per un allenamento individuale, deciso a ritrovare la forma dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Da oggi, invece, alla ripresa degli allenamenti della squadra, lavorerà con il gruppo in vista della sfida contro i viola. La condizione non è ancora ottimale, ma la voglia di riprendersi il Milan è evidente.

Verso Milan-Fiorentina: Leao pronto per la titolarità

Secondo la Gazzetta dello Sport, il suo obiettivo è chiaro: riconquistare spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, dove oggi davanti ci sono Pulisic e Gimenez, con Nkunku sempre più brillante dopo il gol segnato con la Francia.

La concorrenza è forte, ma Leao può contare su un dettaglio che potrebbe pesare nella scelta dell’allenatore. Con il Portogallo ha disputato solo pochi minuti nella prima gara, poi è tornato subito in Italia, mentre gli altri attaccanti rossoneri hanno avuto impegni più pesanti. Nkunku ha giocato due partite quasi per intero, mentre Pulisic e Gimenez torneranno solo giovedì dopo lunghi viaggi intercontinentali. In termini di freschezza, quindi, Leao parte in vantaggio. Sarà sufficiente per convincere Allegri a restituirgli una maglia da titolare?

San Siro attende risposte, ma l’occasione è di quelle da non sprecare. La Fiorentina di Pioli, reduce da un inizio di stagione da horror (record negativo di punti), arriverà con grandi difficoltà e anche con la probabilissima assenza di Moise Kean, out per infortunio durante Italia-Estonia e rientrato a Firenze.

Da Leao ci si aspetta un gol, una giocata decisiva o anche solo una prestazione convincente: questo potrebbe segnare l’inizio della sua rinascita, proprio contro l’allenatore che aveva costruito intorno a lui il Milan dello scudetto. Leao sa che questo è il momento di rialzarsi: il Milan ha bisogno della sua luce, e lui ha bisogno di tornare a brillare.