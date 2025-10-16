Allegri lo ha promosso in prima squadra, la foto che toglie ogni dubbio: tutti lo hanno notato

Allegri ha evidentemente deciso di promuovere il giovane attaccante in prima squadra: la foto pubblicata sui social toglie ogni dubbio

In questo inizio di stagione, abbiamo visto tante cose nuove al Milan. Massimiliano Allegri, nel giro di poco tempo, è riuscito a rimettere a posto un po’ di cose e anche i risultati sono assolutamente positivi. C’è l’amaro in bocca per quella sconfitta all’esordio contro la Cremonese ma anche per il pareggio contro la Juventus prima della sosta. Uno zero a zero che sta molto stretto ai rossoneri, che nell’ultima mezz’ora hanno avuto la possibilità di andare in vantaggio tre volte: due con Rafael Leao e una con Pulisic dal dischetto. Allegri, con il suo lavoro, sta valorizzando un po’ di giocatori che lo scorso anno hanno avuto delle difficoltà.

In più, ci sta mettendo del suo e, come ha sempre fatto, sta dando fiducia ai giovani. Bartesaghi è un importante esempio, ma ci sono anche le sorprese. A Lecce, nel secondo turno di campionato, ha fatto a sorpresa il debutto Cheveyo Balentien, acquistato in estate per il Milan Futuro dall’ADO U19. Stando a quanto filtra da Milanello, Allegri apprezza particolarmente le qualità di questo attaccante dalle caratteristiche molto particolari. Non a caso, lo ha convocato per alcune gare e lo ha fatto anche debuttare. E ora abbiamo la conferma ufficiale che sarà una risorsa importante per la prima squadra.

Balentien in prima squadra, conferma ufficiale

Balentien è infatti presente nella foto di squadra pubblicata oggi dal Milan sui suoi profili social. Un segnale molto importante di quanto Allegri abbia voglia di coinvolgerlo in maniera stabile e continuativa anche con i più grandi. Molto probabilmente farà spesso la spola fra il Milan Futuro, dove l’obiettivo è quello di tornare velocemente in Lega Pro dopo questo anno in Serie D, e la prima squadra.

Ed è un segnale ancor più importante considerando che il Milan in attacco di problemi non ne ha. Santiago Gimenez e Christian Pulisic sono quelli più utilizzati ad oggi, ma in panchina ci sono anche Rafael Leao (che quest’anno farà l’attaccante) e Christopher Nkunku, acquistato per 40 milioni in estate dal Chelsea. Evidentemente Allegri ha intenzione di dare fiducia anche a Balentien quando ci sarà l’occasione: in momenti di emergenza o quando ce ne sarà bisogno per assenze o infortuni (come accaduto a Lecce). Il fatto che sia presente nella foto della squadra è un messaggio forte per lui: a 18 anni, gode di grande considerazione da parte dell’allenatore, della società e di tutto lo staff. Una fiducia da ripagare, quando ne avrà l’opportunità.

📸 AC Milan x @OffWht: the 2025 photo 🕴️ pic.twitter.com/9mG1QZ7GhH — AC Milan (@acmilan) October 16, 2025

Chi è Cheveyo Balentien

Balentien è un esterno destro olandese classe 2006 e, come detto, è entrato rapidamente nei radar di Massimiliano Allegri, che ha deciso di portarlo con la prima squadra nella settimana di preparazione alla gara di Lecce. E’ arrivato in estate dal vivaio dell’Ado Den Haag, società che ha formato giocatori come Eljero Elia e Jerdy Schouten.

Balentien, alto 1.90 e dotato di grande forza atletica, ha giocato fin da subito con il Milan Futuro in Coppa Italia e in Serie D. Ed è lì che ha mostrato qualità non passate inosservate. Allegri, privo di Leao, Jimenez e Jashari e con Pulisic non al meglio a Lecce, decise di testarlo da vicino. Un’opportunità che conferma l’attenzione del tecnico verso i giovani di prospettiva.

Di origini surinamesi, Balentien era finito nel mirino del Paris Saint-Germain ad agosto, quando aveva sostenuto un provino con i francesi. L’Ado Den Haag è poi riuscito a trattenerlo, facendolo debuttare tra i professionisti lo scorso 10 agosto nella seconda divisione olandese. Ora, la sfida è ripetere il percorso di altri talenti valorizzati da Allegri, come Yildiz, Huijsen e Miretti. Il Milan crede nel suo potenziale e lo inserisce in un progetto che guarda lontano, tra crescita, fiducia e ambizione.