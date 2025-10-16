Donnarumma, la rivelazione a sorpresa sul Milan: “Mi hanno detto che…”

L’attuale portiere del Manchester City ha parlato della sua ex squadra: ecco le sue ultime dichiarazioni.

Gianluigi Donnarumma non si è lasciato bene con il Milan, non è un segreto. La sua decisione di non rinnovare il contratto e di andarsene a parametro zero è stata inevitabile fonte di critiche. Il club che lo aveva cresciuto e arricchito è stato scaricato dal suo desiderio di avere un contratto più ricco di quello che gli era stato offerto per il rinnovo.

Il portiere campano parlò anche di ambizioni sportive nel motivare il suo addio, però in quel momento il Milan era in un momento di crescita e lui era considerato importante per il progetto. Giustamente, a un certo punto Paolo Maldini e Frederic Massara si sono stancati, hanno chiuso il capitolo e hanno ingaggiato Mike Maignan. Perdere uno come Donnarumma o come altri calciatori di valore a zero non è mai una vittoria, però ci sono situazioni che vanno così e la cosa migliore è saper reagire individuando i giusti sostituti.

Donnarumma e il Milan di oggi

Dopo aver lasciato Milano, Donnarumma si è trasferito al Paris Saint Germain, con il quale ha vinto ogni trofeo possibile in Francia e nella scorsa stagione anche la Champions League. Quest’ultima l’ha alzata da grande protagonista, dopo alcuni errori commessi nelle edizioni passate. Si è riscattato e, tra l’altro, ha trionfato in finale contro l’Inter. Un 5-0 netto alla squadra che per lui è stata una grande rivale quando indossava la maglia del Milan.

Durante lo scorso calciomercato estivo è passato al Manchester City, ma continua a guardare anche la Serie A. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla corsa Scudetto: “Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo. Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo“.

Secondo Donnarumma, il Milan potrebbe avere buone chance di vincere il tricolore nel campionato 2025/2026. Non sarà semplice, però non avere le coppe europee da disputare è un vantaggio. Se gli infortuni non creeranno troppi problemi, la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe davvero avere la possibilità di portare sulla bacheca rossonera la seconda stella della sua storia del club.