Milan, colpo dall’Arabia Saudita: te lo porta Jorge Mendes

Non solo Milinkovic-Savic, c’è un altro centrocampista della Saudi Pro League che potrebbe fare molto comodo ad Allegri.

In questo momento il Milan è concentrato su campionato, però il management sportivo sta anche valutando alcuni giocatori per rinforzare la squadra nel 2026. Attenzione a qualche nome che milita in Arabia Saudita, dove ci sono un po’ di giocatori interessanti in scadenza di contratto a giugno 2026.

Qualcuno potrebbe spostarsi già a gennaio, altri dovrebbero cambiare aria solamente l’estate prossima. In queste settimane si è fatto più volte il nome di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che un passato importante in Serie A con la maglia della Lazio e che gioca nell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Un ritorno in Italia non va escluso né per lui né per Franck Kessie, che invece veste la divisa dell’Al Hilal. Due centrocampisti che farebbero comodo a un po’ di squadre, Milan incluso, anche se un rientro dell’ivoriano appare improbabile.

Calciomercato Milan, un ex Porto e Wolverhampton per Allegri?

Ma attenzione anche ad altri profili di ottimo livello che potrebbero valutare di lasciare la Saudi Pro League. Dopo aver incassato fior fior di milioni in questi anni, potrebbero rientrare in Europa con pretese economiche non esagerate.

Al Milan potrebbe essere utile un centrocampista come Ruben Neves, portoghese di 28 anni che milita nell’Al Hilal con Milinkovic-Savic. Nel mercato estivo 2023 ha lasciato il Wolverhampton, che ha incassato la bellezza di 55 milioni di euro. Lui ha firmato un contratto triennale da ben 20 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. A proposito del suo trasferimento in Arabia Saudita fu chiaro sulla ragione del sì: “Per dare alla mia famiglia la vita che ho sempre sognato per loro: questo è stato per me il motivo principale che non mi ha fatto avere dubbi nell’accettare questa proposta. Ho tre figli e una moglie. Prendermi cura di loro è il mio più grande trofeo“.

Come gli altri, ha accettato di proseguire la carriera in Arabia Saudita per lo stipendio ricchissimo che gli è stato offerto. È gestito dalla Gestifute, l’agenzia del noto procuratore Jorge Mendes, che nelle prossime settimane si muoverà per sondare alcune opzioni per il futuro del proprio calciatore.

Anche la Serie A potrebbe essere una destinazione gradita. In Inghilterra era trapelato l’interesse del Manchester United, allenato dal portoghese Ruben Amorim e con in organico altri portoghesi come Diogo Dalot e Bruno Fernandes. Anche Newcastle United e Tottenham in agguato, ma attenzione pure alla possibilità che Neves decida di tornare al Porto, club a cui è molto affezionato.