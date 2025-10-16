Milan-Emirates, rinnovo da record: quanto incasserà il club rossonero

Trapelano i dettagli del nuovo contratto di sponsorizzazione firmato dal club rossonero e dalla compagnia aerea emiratina.

Per cercare di avvicinarsi alle big europee è fondamentale dotarsi di uno stadio di proprietà e il Milan ci sta lavorando assieme all’Inter. In attesa di poter realizzare tale progetto, la società è attiva su altri fronti importantissimi per la crescita economica del club. Ad esempio, quello dello sviluppo commerciale e delle sponsorizzazioni.

Nella giornata di mercoledì 15 ottobre è stato ufficializzato il rinnovo del contratto con Emirates, la compagnia aerea degli Emirati Arabi che è partner rossonero dal 2007 e compare sulla maglia dalla stagione 2010/2011, conclusa con la vittoria dello Scudetto, proprio con Massimiliano Allegri in panchina. Le parti hanno collaborato in maniera proficua in tutti questi anni e il prolungamento contrattuale non ha sorpreso.

Sponsor, i ricavi del Milan con Emirates

I colleghi di Calcio e Finanza hanno rivelato che il nuovo accordo sarà valido dal 2026 e scadrà nel 2031. Sono trapelate anche le cifre del contratto stipulato dal Milan e da Emirates.

Nell’esercizio 2024/2025 il club rossonero dovrebbe aver incassato tra i 20 e i 25 milioni di euro, mentre in quello 2025/2026 (l’ultimo del precedente accordo) i ricavi saliranno a 30 milioni. Con il nuovo contratto, il Milan dovrebbe partire da una base annua di 35 milioni di euro nel bilancio 2026/2027. Se verrà confermata tale indiscrezione, il club rossonero avrà firmato l’intesa economicamente più remunerativa della Serie A per quanto riguarda lo sponsor delle maglie.

L’Inter riceve 30 milioni di euro annui da Betsson ed è attualmente la squadra che prende più soldi. Ovviamente, poi bisogna considerare anche lo sponsor sulla manica, quello sulla schiena e lo sponsor tecnico. Il Milan ha MSC Crociere come sleeve partner e l’incasso si aggira sui 5 milioni di euro annui, mentre il retro-sponsor è Bitpanda, che garantisce altri 5 milioni. Per quanto riguarda PUMA, sponsor tecnico del club, l’accordo prevede circa 25 milioni di euro annui.

Essere in Champions League con costanza e vincere trofei aiuta certamente le società ad aumentare i propri ricavi. Il Milan deve cercare di migliorare i propri risultati sportivi, così da diventare sempre più forte sotto ogni punto di vista. L’ultimo bilancio si è chiuso con un fatturato record di 495 milioni di euro e un utile di 3 milioni, il terzo consecutivo. In quello 2025/2026 mancheranno gli incassi che derivano dalla partecipazione alle coppe europee, quindi premi UEFA e anche ricavi da stadio annessi.