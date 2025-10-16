Milan, Gimenez è una certezza: la scelta di Allegri che cambia il mercato

L’attaccante messicano sarà spesso titolare. Non ci sono alternative soprattutto dopo l’infortunio di Chris Pulisic

Non è stato un inizio esaltante per Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, scaricato in mondovisione da Igli Tare, ha di fatto giocato sempre titolare, senza però dare le giuste risposte. La stagione si è così aperta con diversi errori grossolani sotto porta e tanta sfortuna: non sono mancati i legni colpiti e i gol annullati per fuorigiochi millimetrici.

Il bottino sarebbe potuto essere certamente importante, ma al momento il calciatore è fermo ad un solo gol, quello in Coppa Italia contro il Lecce. Con la Juventus ha fornito la sua miglior prestazione, ma la rete in campionato non è ancora arrivata.

Contro la Fiorentina toccherà ancora all’ex Feyenoord giocare dall’inizio. L’infortunio di Christian Pulisic, che potrebbe averne per almeno un mese, lascia campo libero a Santiago Gimenez: oggi, infatti, si parla del ballottaggio tra Nkunku e Leao.

Gimenez unico centravanti: i gol per prendersi il Milan

Il messicano ha il posto assicurato in questo momento, essendo l’unico che può giocare da prima punta. Sta imparando a farlo Rafa Leao, ma abbiamo visto quanto poco si siano cercati con Nkunku. Al momento, dunque, una coppia formata dal portoghese e dal francese appare totalmente da escludere.

Santi Gimenez ha così la possibilità di dimostrare il suo valore. Zlatan Ibrahimovic ha recentemente affermato che il messicano farà tanti gol e chi servirà solo sbloccarsi per far vedere a tutti di che pasta è fatta. Massimiliano Allegri sa bene quanto possa essere importante un giocatore come l’ex Feyenoord.

La gestione del tecnico livornese è stata fin qui davvero perfetta, ma adesso si aspetta le risposte giuste dal suo centravanti. Se non dovesse arrivare, inevitabilmente, si cambierà. Le prossime partite, quelle senza Chris Pulisic, saranno determinanti per Santiago Gimenez, chiamato a convincere soprattutto Igli Tare, che per il ruolo di centravanti si affiderebbe tranquillamente ad un altro calciatore.

L’ex Feyenoord con i gol può dunque scrivere un futuro diverso sia per se che per il Milan. Nelle prossime partite tutti gli attaccanti saranno sotto osservazione e non certo il solo Rafa Leao. Anche Nkunku e Gimenez dovranno dimostrare di che pasta sono fatti e far capire a tutti che anche senza Chris Pulisic, i gol possono arrivare. Il Milan ne ha assolutamente bisogno per centrare i propri obiettivi.