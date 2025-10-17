Anche Nkunku non è rientrato al meglio: come sta, scelta fatta per Milan-Fiorentina

Oltre a Rabiot, Saelemaekers, Pulisic ed Estupinan, anche Nkunku non è rientrato meglio: come sta e gli aggiornamenti per Milan-Fiorentina

A pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina, il Milan vive ore cruciali a Milanello. Ieri la notizia dell’infortunio di Rabiot: quella che doveva essere solo una botta secondo Deschamps è in realtà una lesione. Fuori un mese, se tutto va bene. A lui si è aggiunto anche Christian Pulisic: lesione anche per l’americano. Da valutare Saelemaekers ed Estupinan, anche loro rientrati non al meglio. A quanto pare, non sono al top nemmeno le condizioni di Christopher Nkunku.

Come rivelato da Sky Sport, l’attaccante francese, acquistato dal Chelsea per 40 milioni, è stato fermato da un pestone che lo ha costretto a saltare le ultime due sedute di allenamento della Nazionale. Oggi a Milanello è stato valutato: non ha lavorato in gruppo ma ha in maniera individuale, la decisione sarà presa domani ma, secondo Sky Sport, il recupero è complicato.

Chi gioca in attacco

Allegri è chiamato a prendere decisioni importanti in merito alla gara contro Pioli del prossimo week-end al rientro dalla sosta. Senza Pulisic, si cerca il partner ideale di Santiago Gimenez, che sembra l’unico sicuro del posto (anche perché il solo centravanti della rosa). Nkunku era uno dei candidati, ma le condizioni non al top probabilmente convinceranno l’allenatore a prendere altre strade.

Ecco quindi che il favorito in questo momento è Rafael Leao. Rientrato dall’infortunio con due spezzoni contro Napoli e Juve, è andato in Nazionale ma solo per pochi giorni. Lunedì, come previsto dall’accordo fra Milan e Portogallo, è rientrato subito a Milanello per preparare la gara di domenica. Fisicamente sta bene ed è fra i pochi quindi che si è allenato a Carnago con più continuità. Ecco perché il portoghese è adesso in vantaggio per giocare dal primo minuto al fianco di Gimenez. Senza Pulisic, Allegri potrebbe dargli più libertà di movimento per tutto il fronte offensivo e quindi non come riferimento unico davanti.

Ultime news su Saelemaekers ed Estupinan

Estupinan sarà osservato con attenzione dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale, un fastidio che non sembra grave ma che spinge il club a non forzare i tempi. Le sue condizioni verranno monitorate per capire se potrà essere convocato per la gara del weekend. Novità positive, invece, arrivano da Saelemaekers: ieri si è allenato da solo in campo e le sue condizioni fanno ben sperare anche già per la Fiorentina, ma è più probabile che Allegri non lo rischi. Al suo posto dovrebbe giocare Athekame.