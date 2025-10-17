Milan, pazza ipotesi Morata: “Perfetto per Allegri”

L’attaccante spagnolo sarebbe servito ad Allegri? C’è chi pensa di sì e ne ha spiegato anche il motivo.

Sfumata la possibilità di comprare Joshua Zirkzee, il Milan aveva virato su Alvaro Morata con un investimento di circa 13 milioni di euro. Pagata la clausola di risoluzione presente nel contratto con l’Atletico Madrid, il club si era portato a casa un centravanti di esperienza reduce dalla vittoria dell’Europeo da capitano della Spagna.

Morata era arrivato a Milano molto carico, desideroso di mettere a disposizione la sua esperienza per far crescere il gruppo e di segnare tanti gol. Purtroppo, le cose non sono andate per il meglio. Dopo 6 gol e 2 assist in 25 presenze ha lasciato nuovamente l’Italia e si è trasferito in prestito oneroso con diritto di riscatto al Galatasaray. A Istanbul ha totalizzato 6 presenze e 2 reti in 16 match, poi ha deciso di lasciare anche la Turchia e di accettare di sposare il progetto del Como, convinto dal connazionale Cesc Fabregas. Finora, 0 gol nelle 8 apparizioni con la squadra lariana.

Morata utile al Milan di Allegri? Le parole di Bozzo

L’inizio al Como non è stato dei migliori, quindi al Milan nessuno lo rimpiange in questo momento. Anzi, c’è sollievo per averlo ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Da ricordare che i rossoneri ne avevano dovuti versare 5 al Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito.

L’avvocato Beppe Bozzo, persona vicina a Juanma Lopez (l’agente di Morata), ritiene che se Massimiliano Allegri fosse arrivato a Milano nella passata stagione forse il giocatore sarebbe ancora in maglia rossonera: “A sensazione – ha detto a Tuttosport – per il rapporto che hanno avuto a Torino, penso di sì. Ma è difficile dirlo con certezza. Allegri fa giocare bene gli attaccanti, li valorizza come pochi in Europa. Morata era perfetto per le esigenze di Max: si sacrificava in tutto e per tutto nella sua Juve“.

Bozzo considera le caratteristiche di Morata molto preziose, avrebbero fatto comodo anche al Milan odierno, secondo la sua visione: “C’è solo una cosa che a livello mediatico gli ha complicato la carriera: il suo spirito di sacrificio. Tutto il lavoro sporco in fase di non possesso. Apprezzato dagli allenatori, da tutti quelli che ha avuto, ma ovviamente ha un po’ compromesso l’apporto in zona gol. Pochi attaccanti si vogliono sacrificare come lui: anche per questo ha lasciato bellissimi mi ricordi dappertutto“.

Ai tempi dell’avventura a Milano, nessuno negava il suo impegno e il suo spirito di sacrificio. Tuttavia, è normale aspettarsi soprattutto dei gol dagli attaccanti. Spesso Morata era lontano dall’area e non incideva sufficientemente quando era dentro. Poi con l’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca si è rotto qualcosa e ha preferito andarsene, venendo sostituito da Santiago Gimenez, uno che invece preferisce stare in area e che ha qualche limite fuori da essa. Forse al Diavolo servirebbe un mix tra i due.