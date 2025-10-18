Dalla MLS al Milan con la “clausola Beckham”: la folle ipotesi per gennaio

Il club rossonero viene indicato come possibile destinazione momentanea di un campione che ha deciso di provare l’avventura negli Stati Uniti.

Non è un momento semplice per il Milan a causa del noto problema degli infortuni, ereditati in seguito alla pausa nazionali. Forse qualche commissario tecnico non ha gestito nel modo migliore alcuni giocatori e adesso Massimiliano Allegri si ritrova senza delle pedine importanti della sua scacchiera.

La situazione andrà monitorata nei prossimi due mesi e mezzo per capire anche come intervenire nel calciomercato di gennaio. C’è chi aveva criticato la dirigenza rossonera per aver allestito una squadra un po’ troppo corta e con qualche incognita in determinati ruoli, ci saranno valutazioni da fare più avanti in base all’evoluzione della stagione e alle prestazioni dei vari calciatori. Nel mercato invernale difficilmente verranno fatti investimenti molto onerosi, però potrebbe esserci qualche occasione interessante da sfruttare.

Milan, occasione di mercato in MLS?

Nel reparto offensivo ci potrebbero essere delle riflessioni inerenti l’ingaggio di un centravanti, se Santiago Gimenez non dovesse garantire un buon numero di gol e se Rafael Leao non convincesse come attaccante. Ma c’è chi lancia un’altra ipotesi alquanto clamorosa.

Sport Illustrated ha indicato il Milan come una delle possibili destinazioni di Son Heung-min, 33enne sudcoreano che nello scorso calciomercato estivo ha lasciato il Tottenham per trasferirsi negli Stati Uniti, al Los Angeles FC. Come aveva rivelato The Sun, nel suo contratto è presente una clausola che gli permette di tornare in Europa durante la pausa invernale della MLS. La stessa che permise a David Beckham di venire in prestito al Milan nel 2009 e nel 2010, quando giocava nel Los Angeles Galaxy.

Per un breve periodo di circa 3 mesi, Son potrebbe fare ritorno nel Vecchio Continente per tenersi preparato in vista del Mondiale 2026, probabilmente l’ultimo della sua carriera. Oltre al Milan, ci sono altri club che vengono indicati da Sport Illustrated come possibili destinazioni temporanee del calciatore. Il primo è il Tottenham, ovviamente, che lo riabbraccerebbe molto volentieri. Poi vengono menzionati Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Nella lista viene inserito anche il Seul, squadra sudcoreana nella quale ha militato in termini di settore giovanile, prima di venire in Europa nell’Amburgo a solo 16 anni.

L’ipotesi Milan ci appare un po’ complicata, dato che nel ruolo di Son la squadra rossonera è già coperta. Inoltre, un prestito di pochi mesi potrebbe non essere considerato per nessun calciatore da parte dell’attuale dirigenza, che preferisce altri tipo di investimenti. Certamente, l’ex Tottenham è un calciatore ancora forte e che potrebbe fare comodo a tante squadre. In MLS ha iniziato con 8 gol e 3 assist in 9 presenze.