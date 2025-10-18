Pulisic quando rientra, stabiliti i tempi di recupero: per quale partita torna

I tempi di recupero di Pulisic, che ha riportato una lesione al bicipite femorale di basso grado. Quando rientra l’americano

Christian Pulisic si è fermato per infortunio. Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli USA, nonostante non fosse in ottime condizioni, ha comunque deciso di schierarlo per una inutile amichevole. Risultato: dopo venti minuti di gioco, l’ex Chelsea ha chiesto il cambio per un problema muscolare. C’erano subito sensazioni negative: lo stesso Pochettino ne aveva parlato in maniera poco ottimistica dopo la gara e gli esami ai quali si è sottoposto ieri a Milano lo hanno confermato.

Pulisic ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il suo infortunio si aggiunge a quello di Adrien Rabiot: quella che per Deschamps era soltanto una botta in allenamento al polpaccio, in realtà si è rivelata una lesione al soleo, lo stesso muscolo che ha tenuto fuori Rafael Leao per oltre 40 giorni. Il centrocampista rientrerà fra un mese o addirittura di più e salterà tante partite importanti. Quando rientra invece Pulisic? C’è una data da cerchiare in rosso.

I tempi di recupero di Pulisic

I tempi di recupero di Pulisic sono di circa tre settimane: Fiorentina, Pisa e Atalanta le salterà sicuramente. Stando a quanto detto da Allegri in conferenza stampa, sono residue le speranze di rivederlo in campo per Roma (2 novembre) e Parma (8 novembre). L’obiettivo più fattibile è quindi rientrare per la gara contro l’Inter del prossimo 23 novembre di campionato, che si giocherà dopo l’ennesima (e finalmente ultima) sosta per gli impegni delle Nazionali.

Poco più di un mese di stop quindi potrebbe bastare. Molto dipenderà dal decorso dell’infortunio, da come reagirà alle terapie e agli allenamenti personalizzati. Pulisic in passato ha spesso avuto problemi muscolari ed è questo che fa tenere molto alta l’attenzione da parte dei sanitari rossoneri. C’è grande delusione perché Pulisic è il giocatore più importante del Milan, e i numeri di questo inizio di stagione ne sono solo un’ennesima prova.

Milan-Fiorentina, chi gioca in attacco

Per la partita contro la Fiorentina non ci sarà nemmeno Nkunku, anche lui alle prese con un pestone subito in Nazionale. Ieri si è allenato a parte e non c’erano sensazioni positive per un suo rientro subito per domenica sera. Il Milan quindi è in emergenza, considerando che Santiago Gimenez è rientrato solo nelle ultime ore. Ecco perché è molto probabile che sarà Rafael Leao a giocare dal primo minuto in attacco, e con Loftus-Cheek alle sue spalle nel ruolo di seconda punta (come aveva già fatto in questa stagione). Sarà invece Samuele Ricci a giocare in mezzo insieme a Modric e Fofana, gli intoccabili.