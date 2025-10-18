Sorpresa in attacco, il bomber argentino per il Milan

Le ultimissime notizie di calciomercato relative al club rossonero. Il Diavolo vuole regalarsi un centravanti: ecco l’ultima idea

Sette gol in otto partite. E’ questa la media stagionale del nuovo attaccante finito nel mirino del Milan. E’ alto un metro e novanta centimetri, secondo i dati riportati da transffermarkt, e ha solamente 23 anni, compiuti lo scorso 7 ottobre.

Le caratteristiche dell’argentino, trasferitosi in Ligue 1 per 16 milioni di euro, sono proprio quelle che Giorgio Furlani e Igli Tare stavano (stanno) cercando per rafforzare il reparto offensivo del Milan di Massimiliano Allegri. Il giocatore finito nel mirino del Diavolo, come si può leggere su Calciomercato.com, che cita fonti francesi, è Joaquin Panichelli.

Il calciatore di Cordoba, classe 2002 è stato acquistato dallo Strasburgo, dopo i 21 gol realizzato nella serie B spagnolo, con la maglia del Mirandes. Oggi dopo l’inizio scoppiettante in Ligue 1, tutte le big sono pronte ad acquistarlo.

Calciomercato Milan, Panichelli nel mirino: gli ostacoli per il suo acquisto

Tra le squadre interessate a Panichelli, come detto, c’è anche il Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani. Il calciatore, con la squadra, che appartiene al gruppo americano BlueCo, di cui fa parte Todd Boehly (anche proprietario del Chelsea) e Behdad Eghbali, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Difficile capire quale possa essere la valutazione dell’attaccante, ma sarà almeno raddoppiata. Il problema, però, potrebbe non essere solamente il prezzo. Il Diavolo, come successo in estate con Guela Douè, potrebbe dover fare i conti anche con il Chelsea.

Il club londinese, ovviamente, avrebbe la priorità qualora decidesse di puntare sull’attaccante, che sogna di giocare ad altissimi livelli e vincere, prima di far ritorno in Argentina, magari per indossare la maglia del River Plate.

Nelle prossime settimane, dunque, capiremo se il Milan deciderà di fare sul serio con il giocatore o se si guarderà altrove. Al momento, ovviamente, Massimiliano Allegri continuerà a dare fiducia a Santiago Gimenez. E’ il messicano ex Feyenoord, l’attaccante del presente. Contro la Juventus ha dimostrato di essere nettamente in crescita, ora, però, servono i suoi gol per convincere tutti.

Se le prossime settimane dovessero andare bene, il colpo in attacco da parte del Milan potrebbe essere anche rimandato all’estate, quando si avranno le idee più chiare e i costi non saranno alle stelle come in inverno.