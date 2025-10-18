Tutto fermo sul rinnovo, così sarà ceduto a giugno 2026

Non c’è sosta per la dirigenza del Milan in ottica calciomercato con il club che in queste settimane è concentrato sulla questione rinnovi di contratto.

Al momento l’attenzione è concentrata su alcuni calciatori che hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2027 per non arrivare alla fine del campionato con un solo anno di accordo.

La dirigenza ha avviato le trattative per i rinnovi con diversi giocatori che vedranno a breve terminare i propri accordi, ma c’è anche chi rischia di restare fuori e salutare la squadra alla fine del campionato. Fatta eccezione per Mike Maignan, che vedrà terminare il proprio contratto nel giugno del 2026, l’intenzione del Milan è quella di non arrivare con i propri calciatori più importanti in scadenza e provare ad evitare di trovarsi con un solo anno di accordo, come accaduto con Theo Hernandez. La volontà della società è lavorare con largo anticipo, provando a capire quali scelte prendere con i giocatori che hanno due anni ancora di contratto.

Non ci sono novità per il rinnovo: il Milan pensa alla cessione di un big

Ruben Loftus-Cheek ha il contratto in scadenza con il Milan nel giugno del 2027 e, fino a questo momento, non sono stati presi contatti con l’entourage del centrocampista per provare a prolungare l’accordo. Se non ci saranno novità in tal senso, appare scontata la sua cessione durante la prossima estate.

Il Milan non ha alcuna intenzione di perdere altri calciatori a costo zero e lavorerà per provare a incassare quanto più possibile da chi è vicino alla scadenza del proprio accordo. Su Loftus-Cheek c’è l’interesse di diverse squadre inglesi che sono tornate a pensare a lui anche grazie alla recente convocazione in nazionale da parte di Tuchel che ha riacceso i riflettori sul classe 1996.

A gennaio l’inglese compirà 30 anni e il suo stato di forma, in questo inizio di stagione, è ottimo. Utilizzato sia dal primo minuto che a gara in corso da Massimiliano Allegri, l’inglese sembra essere un punto di forza del Milan in questa stagione. Proprio l’allenatore livornese potrebbe fare la differenza sul futuro dell’ex Chelsea, provando a spingere con la società per cercare di arrivare ad un accordo per allungare il contratto.

Oltre a Loftus-Cheek ci sono altri giocatori che sono in attesa di novità per quello che riguarda il proprio futuro. Nel 2027 vedranno terminare il proprio contratto anche Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Fikayo Tomori e per tutti ci sono stati i primi approcci per cercare di trovare un’intesa e firmare il prolungamento.

