Nkunku out e attacco Milan in emergenza: Allegri convoca un 2006

Nkunku non convocato per Milan-Fiorentina di questa sera, a lui si aggiungono Pulisic e Loftus-Cheek. Allegri corre ai ripari con un 2006

L’attacco del Milan è in estrema emergenza per la partita contro la Fiorentina di questa sera a San Siro. Anche Christopher Nkunku infatti non ce la fa: un pestone subito durante la sosta gli ha creato un problema all’alluce che non gli permette nemmeno di indossare le scarpe da calcio. Per questo motivo, l’attaccante proveniente dal Chelsea (e acquistato per 40 milioni) non è stato nemmeno convocato. Si aggiunge quindi a Christian Pulisic e poi, stamattina, anche Loftus-Cheek, alle prese con un problema muscolare che, a meno di colpi di scena, non gli consentirà di essere a disposizione per questa sera.

Allegri quindi corre ai ripari: l’allenatore ha deciso di convocare e di portarsi in panchina ancora una volta Balentien, l’attaccante preso in estate dall’ADO e classe 2006. Lo abbiamo già visto anche in campo perché ha debuttato contro il Lecce in campionato. E chissà che questa sera non possa trovare un po’ di spazio vista la grande emergenza che deve affrontare il Milan per questa partita. Tutto dipenderà anche da come andrà la partita: se dovesse esserci la necessità di aggiungere elementi offensivi, è inevitabile pensare che Balentien possa essere una opzione insieme a Gimenez.

Milan-Fiorentina, chi gioca in attacco

Rafael Leao sarà alla sua prima partita da titolare in questo campionato di Serie A dopo i 60′ giocati fra Napoli e Juve. Lui è rientrato a Milano dal ritiro col Portogallo già da una settimana, in comune accordo fra i rossoneri e la federazione portoghese.

A differenza di tutti gli altri Nazionali, quindi, si è allenato per tanti giorni con la squadra ed è quello che sta meglio fisicamente. Ecco perché Allegri lo preferisce a Santi Gimenez, appena rientrato dal Messico. Senza Loftus-Cheek né Nkunku, alle spalle di Rafa agirà Saelemaekers, in un ruolo che aveva già fatto contro il Lecce. In questo modo, Allegri avrà dalla panchina due opzioni: Gimenez, appunto, e anche il giovanissimo Balentien in caso di bisogno. Sono queste le mosse dell’allenatore toscano, consapevole che la partita di questa sera è troppo importante: con una vittoria, il Milan sarebbe primo in classifica in solitaria dopo lo stop di Roma, Juventus e Napoli.