L’ex Inter in rossonero: lo porta Modric, il Milan prepara il colpo per il 2026

La presenza di Luka Modric nella rosa del Milan potrebbe favorire un colpo in casa rossonera in vista della prossima stagione portando a Milanello un ex calciatore dell’Inter.

L’acquisto del centrocampista croato in estate a costo zero ha rappresentato un grande colpo per i rossoneri con l’ex Real Madrid che ha portato esperienza e qualità alla linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Igli Tare è stato autore di una vera e propria rivoluzione in sede di mercato da quando è diventato direttore sportivo del Milan e ha tutta l’intenzione di proseguire con il suo lavoro anche in vista della prossima stagione. Il dirigente albanese ha già bene in mente quelle che potrebbero essere le mosse da mettere in atto per migliorare l’organico rossonero e sta cercando di capire quali possono essere i colpi da chiudere. Una delle piste porta ad un ex calciatore dell’Inter che potrebbe giungere in rossonero ad un prezzo accessibile per via del contratto in scadenza nel giugno del 2027.

Modric fa il mercato del Milan, in arrivo un ex Inter

Mateo Kovacic è finito nel mirino del Milan. L’ex calciatore dell’Inter, ora in forza al Manchester City, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 con gli inglesi e non sembrano esserci trattative per il rinnovo. Classe 1994, compirà 32 anni a maggio e potrebbe salutare per una somma intorno ai 10 milioni di euro.

Un colpo dai costi contenuti, anche se bisognerebbe poi trattare sull’ingaggio, al momento alto per le casse del Milan. Kovacic potrebbe rappresentare il sostituto di Luka Modric considerato il fatto che l’ex Real Madrid avrà 41 anni all’inizio della prossima stagione. L’ex Inter sa agire sia da regista che da mezzala andando ad offrire a Massimiliano Allegri un’altra carta di esperienza e qualità in mezzo al campo.

La concorrenza non manca di certo con diverse squadre spagnole e inglesi che sono sulle tracce del centrocampista, ma il Milan potrebbe giocarsi proprio la carta Modric (idolo di tutti i calciatori croati) per convincerlo a tornare a Milano, questa volta sponda rossonera.

L’acquisto di un calciatore di caratura mondiale come Modric ha riacceso l’appeal del Milan con diversi giocatori che starebbero prendendo in considerazione un futuro in rossonero a partire dalla prossima stagione. Anche in casa Real Madrid, ex squadra del numero 14 rossonero, c’è chi, in scadenza di contratto, starebbe pensando ad un futuro a Milanello per il prosieguo della sua carriera, vedi Alaba e Carvajal.

