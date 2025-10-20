Come sta Leao, sostituito in Milan-Fiorentina: ultime news

Il Milan ha conquistato tre punti preziosi contro la Fiorentina grazie al suo campione. Ora la testa va alla sfida contro la squadra di Gilardino

Finalmente Rafa Leao. Il Milan si riprende la vetta della classifica di Serie A grazie al suo campione, che risponde presente nel momento più complicato. L’emergenza infortuni sembrava non lasciare alcuna possibilità al Diavolo, soprattutto dopo il gol di Gosens, ma il portoghese si è caricato la squadra sulle spalle, realizzando un gol da vero campione.

Il numero dieci ha segnato da fuori area, spazzando via tutte le critiche che gli sono piovute addosso negli ultimi giorni, dopo le reti sbagliate contro la Juventus. Poi ha mostrato di avere carattere, andando a calciare un penalty pesantissimo. Quel pallone, che aveva tenuto in mano per diversi minuti, Youssouf Fofana, era un vero e proprio macigno: difronte, d’altronde, c’era quel De Gea, che lo scorso anno a Firenze aveva neutralizzato due rigori al Diavolo.

Un Diavolo, incapace di andare sul dischetto e che aveva buttato via due punti contro la Juventus, soprattutto per il rigore sbagliato da Chris Pulisic. Leao, dunque, non ha pensato alle critiche (sarebbero state davvero feroci), qualora non avesse segnato.

Milan, condizioni precarie: Leao da recuperare

Si è così presentato dal dischetto, spiazzando il portiere spagnolo. Lo ha fatto nonostante un momento per nulla brillante: Leao era in affanno ormai da diversi minuti. Se ci fosse stato qualcuno in panchina, verosimilmente, il portoghese avrebbe lasciato il campo nel corso dell’ultima parte del secondo tempo.

Era evidente a tutti che dal 70esimo in poi Leao non ne avesse più. La condizione fisica non è ancora ottimale, tanto da portarlo ad evitare gli scatti e i dribbling che lo hanno reso celebre. Sul finire di gara, qualcuno dalla tribuna stampa ha notato Leao chiedere il cambio dopo una scivolata ai danni di un difensore della Fiorentina.

I segni della fatica sul volto di Leao, tra un sorriso e l’altro, sono stati evidenti a tutti. Smorfie di dolore a testimonianza di una condizione non ancora per nulla ottimale. Ma nulla di preoccupante. La palla adesso passa ai massaggiatori e ai fisioterapisti: toccherà a loro ridare a Max Allegri un Leao tirato a lucido. In questo momento, il Diavolo non può farne a meno. Tutto il mondo rossonero, oggi, è aggrappato al portoghese per coltivare il sogno Scudetto.