Milan-Pisa, rossoneri in emergenza: l’annuncio sui recuperi

Le ultimissime in vista della sfida contro i toscani di Alberto Gilardino, che arriveranno a San Siro il prossimo venerdì: il punto della situazione

Una vittoria da grande squadra. Il Milan di Massimiliano Allegri conquista tre punti pesantissimi contro la Fiorentina, ribaltando il momentaneo vantaggio di Gosens. Ci ha pensato Rafa Leao a trascinare la squadra al successo: lo ha fatto con un gol da fuori area e trasformando un rigore con estrema freddezza.

Non ha temuto le critiche che ci sarebbero state qualora avesse sbagliato. Si è preso il Milan sulle spalle, facendo esultare un intero popolo, tornato finalmente a cantare e ad esultare come non succedeva da tempo. Il successo contro la Fiorentina è la prova che Massimiliano Allegri sta lavorando benissimo. Conquistare i tre punti con mezza rosa in infermeria non era per nulla semplice.

Serviva la versione migliore di Rafa Leao e così è stato. Ma grandi meriti del trionfo vanno anche al solito Luka Modric, autore dell’ennesima prova maestosa, ma anche a Santi Gimenez, entrato con il piglio giusto. Il messicano ha fatto la differenza, dando ragione, ancora una volta, a Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese non si stanca di ripetere quanto sia importante avere calciatori capaci di cambiare la partita, da subentrati. L’ex Feyenoord, vista la panchina cortissima, era l’unico che avrebbe potuto farlo. Ma ora testa al Pisa, contro il quale Allegri si augura di recuperare qualcuno.

Milan, testa al Pisa: ecco chi recupera

Di certo non ci saranno Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che ne avranno ancora per 2-3 settimane, al pari di Ardon Jashari. Le attenzioni, dunque, sono puntate su Ruben Loftus-Cheek, Estupinan e Nkunku.

E’ stato lo stesso Massimiliano Allegri, nel post gara, nel corso della conferenza stampa, a far capire che c’è una speranza di rivedere l’inglese e il francese.

Il centrocampista non ha subito lesioni muscolari, ma solamente un affaticamento. Si è deciso di non rischiare e in settimana dovrebbe rientrare in gruppo.

Anche l’attaccante potrebbe far parte dei giocatori a disposizione, sperando che l’alluce si sgonfi permettendogli di infilare la scarpa. Per il terzino sudamericano, invece, si tratta di una corsa contro il tempo, ma Davide Bartesaghi ha fornito ottime garanzie. Il giocatore italiano, stimato particolarmente da Massimiliano Allegri, si candida dunque a giocare ancora dal primo minuto.