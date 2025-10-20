Lo volevano vendere, ora è un pilastro di Allegri e rinnova: firma ad un passo

Furlani e Moncada avevano deciso di venderlo già a gennaio, ma poi è rimasto. A giugno la sua vita è cambiata e deve anche ringraziare Allegri

Da possibile partente a pilastro difensivo. Fikayo Tomori sta vivendo una seconda vita al Milan grazie al lavoro di Massimiliano Allegri, che ha trovato la chiave per rilanciare il difensore inglese dopo una stagione di alti e bassi. Da quando è stato spostato nel ruolo di braccetto di destra (o di quarto basso, come lo ha definito Allegri), l’inglese ha ritrovato equilibrio, lucidità e continuità di rendimento.

I numeri raccontano più di tante parole: nelle prime sette giornate, Tomori ha vinto quasi il 60% dei duelli, con un impressionante 67% nei contrasti a terra. Non ha commesso errori che abbiano portato al tiro avversario e recupera in media tre palloni a partita. Una metamorfosi netta per un giocatore che lo scorso gennaio era a un passo dal Tottenham, prima di rifiutare il trasferimento e rilanciarsi in rossonero.

Al Milan sono tutti d’accordo: firma a breve

Fondamentale il lavoro di Allegri, che ha modificato l’approccio difensivo dell’intera squadra. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un Milan più solido, capace di difendere con ordine e di valorizzare il miglior Tomori degli ultimi tempi.

Il club intende premiare il rendimento del difensore con un rinnovo di contratto. Le parti hanno già avuto contatti recenti e il clima è positivo. Il Milan vuole prolungare il legame con Tomori, e al tempo stesso il giocatore dà priorità assoluta ai rossoneri. L’obiettivo è quello di estendere la scadenza attuale (2027) di uno o due anni, con il consenso di Allegri, che ha espresso parere favorevole. La trattativa è ancora agli inizi, ma non sono escluse accelerazioni nelle prossime settimane. Da eroe dello scudetto a protagonista di una rinascita silenziosa: Tomori e il Milan guardano di nuovo nella stessa direzione.