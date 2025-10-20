Rigore Milan-Fiorentina, decisione ufficiale dell’AIA: non ci sono più dubbi

Arbitro e VAR della partita di San Siro sotto accusa: il designatore Rocchi ha fatto le proprie valutazioni e ha preso una decisione.

Milan-Fiorentina è stata una partita non bellissima da vedere e che ha comportato anche delle polemiche. L’oggetto della discussione è il calcio di rigore concesso alla squadra di Massimiliano Allegri per il contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez. Un episodio risultato decisivo, visto che poi dagli 11 metri Rafael Leao ha segnato il gol della vittoria rossonera.

L’arbitro Livio Marinelli non lo aveva inizialmente concesso, ma è stato richiamato dalla sala VAR, dove il collega Rosario Abisso lo ha poi portato a rivedere le immagini con la on field review. Rivedendo alcuni replay dell’azione, Marinelli ha cambiato decisione e ha assegnato il penalty ai rossoneri. Questo provvedimento ha scatenato la furia della Fiorentina, che per bocca di Daniele Pradé e di Stefano Pioli ha manifestato tutta la propria rabbia nel post-partita.

Marinelli e Abisso: la scelta di Rocchi

Sicuramente il club toscano non sarà felice neppure di un’altra decisione, presa oggi dal designatore Gianluca Rocchi. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, né Rocchi né Abisso verranno fermati nella prossima giornata di Serie A. I vertici AIA hanno analizzato l’episodio successo in Milan-Fiorentina ed è stato rilevato che Parisi si disinteressa del pallone, va diretto su Gimenez e nel tentativo di evitarne il nuovo possesso “si gira, ne intuisce la posizione e allarga il braccio che – in maniera non violenta – va a contatto con il viso e poi agisce con una trattenuta, anch’essa lieve“.

In ogni altra zona del campo viene fischiato fallo per situazioni di questo tipo. Quindi, il fallo c’era. La cosa che non è stata gradita è l’atteggiamento di Gimenez, che ha esagerato nel rimanere a terra come se avesse subito un colpo grave al volto.

A BREVE L’ARTICOLO COMPLETO