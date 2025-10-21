Blitz improvviso, il Milan vuole chiudere subito: affare da 30 milioni

Il Diavolo guarda al futuro e prepara il prossimo colpo, ma deve fare i conti con la concorrenza del Chelsea. Ecco di chi si tratta

Anche questa estate Milan e Chelsea sono tornati a trattare. Lo hanno fatto prima per Mike Maignan e poi per Christopher Nkunku. Come è noto, il portiere transalpino è stato ad un passo dal trasferimento a Londra: il giocatore aveva detto sì alla proposta del club inglese, ma il Diavolo ha bloccato la sua partenza. Un rischio bello grande per i rossoneri visto che Maignan ha un contratto in scadenza fra meno di un anno.

Ora può lasciare il Milan a fine giugno e volare in Premier League a costo zero. Igli Tare ha il compito più che complicato di ricucire lo strappo tra le parti per arrivare ad una fumata bianca, che ad oggi appare davvero insperata. Chiuso il capitolo Maignan, con la permanenza in rossonero, Milan e Chelsea hanno poi portato a buon fine, a sorpresa, l’affare Nkunku.

Nella lunga estate del calciomercato i due club, poi, si sono ritrovati a parlarsi, per vie traverse, anche per Doué visto il legame tra i londinesi e lo Strasburgo, proprietario del cartellino del calciatore.

Milan, obiettivo tra i pali: concorrenza del Chelsea

L’asse Milano-Londra potrebbe infiammarsi nuovamente anche la prossima estate. Tutto rischia di girare, ancora, attorno a Mike Maignan.

Presto capiremo se il francese deciderà di rinnovare o se cambierà squadra a costo zero. Come detto, le possibilità di una permanenza sono poche, ma nel calcio mai dire mai. Così secondo molti, Maignan appare destinato ad approdare proprio a Londra per vestire la maglia del Chelsea, con il quale ci sarebbe già un accordo.

Al momento – va detto – si tratta solamente di voci. Voci che entrano in contrasto con quanto è emerso nelle ultime ore: la squadra di Maresca, infatti, starebbe guardando anche ad un obiettivo del Milan per la porta. Il nome cerchiato in rosso è quello di Suzuki, valutato dal Parma 30 milioni di euro.

L’estremo difensore giapponese è stato osservato da vicino dal Diavolo, presente allo stadio Marassi durante il match contro il Genoa. Una presenza che certifica l’interesse da parte dei rossoneri, che dovranno però vedersela con il Chelsea. E’ evidente, dunque, che se Maignan dovesse sbarcare a Londra, arriverebbe il via libera per Suzuki.