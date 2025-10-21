3 cose che non sapevi di Matteo Gabbia: il numero 46, l’incidente col Villarreal, chi è la moglie

Curiosità su Matteo Gabbia che sicuramente non sapevi: perché indossa il 46, lo spavento col Villarreal e chi è la moglie

Tanti auguri di buon compleanno al nostro Matteo Gabbia. Oggi il difensore compie 26 anni, e gran parte di questi li ha trascorsi con la maglia rossonera addosso. Aveva poco più di dieci anni quando, dopo alcuni anni fra Como e Lecco, è arrivato nel settore giovanile milanista. Un lunghissimo percorso che lo ha portato a diventare di recente un pilastro della formazione titolare e anche un capitano.

Ha dimostrato leadership e lucidità in molte occasioni, anche davanti alle telecamere, così come domenica sera in Milan-Fiorentina, quando ha impedito a Rafael Leao di togliersi la maglia. Sarebbe stata un’ammonizione stupida e pericolosa: se il portoghese non ci aveva pensato, lo ha fatto per lui Gabbia. Un ragazzo serio, professionale, con una vita normale e tranquilla, lontana dai riflettori ma sempre con la massima attenzione in campo. Ed è evidente che quei sei mesi al Villarreal (da giugno a dicembre 2023) lo hanno aiutato e non poco a diventare quello che è oggi.

Vediamo insieme alcune curiosità sulla vita professionale e non solo sul difensore rossonero.

Perché indossa il numero 46

Come già accennato, Gabbia è un ragazzo che vive una vita normale ricca di valori importanti. E molti di questi gli sono stati trasmessi ovviamente dalla famiglia e dai nonni. E se indossa il numero 46, è proprio per questo motivo. Si tratta infatti dell’anno di nascita di sua nonna: “È un modo per averla sempre al mio fianco, questo mi dà grande forza“, aveva rivelato in una vecchia intervista. Nonni tra l’altro molto importanti anche per la sua fede milanista: sono stati loro a portarlo a San Siro per la prima volta a guardare il grande Milan.

L’incidente in Rennes-Villarreal

Gabbia e la sua famiglia hanno vissuto momenti di grande ansia nel corso di Rennes-Villarreal di Europa League, giocata il 14 dicembre del 2023, quindi poco prima del suo ritorno a Milano per ovviare all’emergenza infortuni.

Ad un certo punto, uno scontro durissimo con il compagno di squadra Raul Albiol: una ginocchiata alla tempia che gli fece perdere i sensi per un po’ e che creò grande paura in tutto lo stadio. Per fortuna, niente di grave, solo un grosso spavento. Ma un episodio che sicuramente non dimenticherà.

La moglie di Gabbia

In estate, Matteo Gabbia e Federica Ruggeri si sono sposati. Un anno prima, il difensore del Milan aveva fatto la proposta di matrimonio. Federica ha detto sì, e insieme hanno coronato il loro sogno pochi mesi fa. Matteo e Federica sono una coppia normalissima: lontano dalle luci dei riflettori, post su Instagram di grande amore e affetto. Lei è stata sicuramente fondamentale per la crescita e la maturazione del nostro leader difensivo.

Altre curiosità

La sua prima maglia del Milan è stata quella di Shevchenko. La conserva ancora a casa ed è un regalo dei suoi genitori. Ma i suoi idoli sono Paolo Maldini e Thiago Silva. Ha fatto il suo esordio con la prima squadra in Europa League: era il 24 agosto 2017, aveva solo 17 anni, e i rossoneri affrontavano lo Skendija ai preliminari. Era in squadra per lo Scudetto vinto nella stagione 2021-2022 con Stefano Pioli. Prima di diventare un difensore centrale, Matteo giocava a centrocampo in Primavera: era un mediano di grande intensità e anche qualità (da qui la sua ottima tecnica di base). All’epoca però c’erano tanti giocatori in quel reparto e quindi arretrò la sua posizione: ed è stata una Sliding Door importante per il prosieguo della sua carriera.